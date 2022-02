A cura della Redazione

Si è alzato il sipario sulla 72esima edizione del Festival di Sanremo.

Questa la classifica provvisoria, sulla base del voto della sala stampa (un terzo per la carta stampata, un terzo per il web e un terzo per le radio) alla fine della serata di apertura del festival di Sanremo, durante la quale si sono esibiti i primi dodici cantanti in gara: Mahmood & Blanco, La Rappresentante di Lista, Dargen D'Amico, Gianni Morandi, Massimo Ranieri, Noemi, Michel Bravi, Rkomi, Achille Lauro feat. Harlem Gospel Choir, Giusy Ferreri, Yuman, Ana Mena.

Stasera mercoledì 2 febbraio si esibiranno altri tredici cantanti secondo la seguente scaletta:

Sangiovanni – Farfalle Giovanni Truppi – Tuo padre, mia madre, Lucia Le Vibrazioni – Tantissimo Emma – Ogni volta è così Matteo Romano – Virale Iva Zanicchi – Voglio amarti Ditonellapiaga e Rettore – Chimica Elisa – O forse sei tu Fabrizio Moro – Sei tu Tananai – Sesso occasionale Irama – Ovunque sarai Aka7even – Perfetta così Highsnob & Hu – Abbi cura di te

Questa volta affianco al conduttore Amadeus ci sarà la giovanissima attrice di origini italo-senegalesi Lorena Monroe Cesarini, che i più avranno già riconosciuto per il ruolo di Isabel nella serie televisiva italiana Suburra, in onda su Netflix.

Come super ospite ci sarà Checco Zalone, con la sua comicità tutta italiana.

Atteso anche l’arrivo all’Ariston di Laura Pausini per presentare il nuovo inedito Scatola, scritto con Madame.

Ermal Meta, invece, si esibirà dal palco allestito sulla nave Costa Toscana ormeggiata in rada, seguito dalla conduzione di Orietta Berti e Fabio Rovazzi.