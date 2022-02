A cura della Redazione

Seconda serata del Festival di Sanremo. Accanto ad Amadeus sul palco dell'Ariston l'attrice di madre senegallese e padre italiano Lorena Cesarini.

Trentaquattro anni, Lorena è nota al grande pubblico soprattutto per essere stata la protagonista di alcune puntate di Suburra la serie.

Il suo debutto al Festival è stato di grande impatto. Dopo essersi presentata al pubblico in sala e ai telespettatori a casa, Lorena ha denunciato le offese ricevute sui social dopo che Amadeus l'aveva chiamata a suo fianco sul palco dell'Ariston.

"Mi hanno detto di tutto - ha commentato -. 'Non se lo merita, l'hanno chiamata lì perché è nera', oppure 'È arrivata l'extracomunitaria', e ancora "Forse l'hanno chiamata per lavare le scale e innaffiare i fiori'".

Lorena menziona il libro di un autore marocchino "Come spiegare il razzismo a mia figlia" tradotto in 25 lingue. E riafferma di essere italiana al 100 per cento e che gli uomini di tutte le razze hanno lo stesso sangue che scorre nelle vene.

Al termine del monologo denuncia di Lorena, c'è stato un lungo applauso del pubblico, mentre Amadeus accoglieva l'attrice emozionata tra le sue braccia.