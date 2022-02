A cura della Redazione

Festival di Sanremo, la serata delle cover è stata vinta da Gianni Morandi con Jovanotti e il medley dei loro successi GUARDA IL VIDEO. Al secondo posto Mahmood e Blanco con Il cielo in un stanza e al terzo posto per Elisa con What a feeling.

A votare è stata la terna di televoto, Demoscopica 1000 e sala stampa.

Mahmood & Blanco continuano a essere in testa alla classifica generale, dopo la quarta serata.

Questa la classifica generale dopo le prime quattro serate: Mahmood & Blanco, Gianni Morandi, Elisa, Irama, Sangiovanni, Emma, La Rappresentante di Lista, Massimo Ranieri, Fabrizio Moro, Michele Bravi, Achille Lauro feat. Harlem Gospel Choir, Matteo Romano, Dargen D'Amico, Aka 7even, Noemi, Ditonellapiaga e Rettore, Iva Zanicchi, Giovanni Truppi, Rkomi, Le Vibrazioni, Yuman, Highsnob e Hu, Giusy Ferreri, Ana Mena, Tananai.

La co-conduttrice è Maria Chiara Giannrtta, entrata nel cuore del pubblico con il personaggio della profiler ipovedente di Blanca, che supera l'ansia della scala scendendo di corsa, dà lezioni di foggiano ad Amadeus, diverte nello show con Maurizio Lastrico: citazioni di brani della storia della musica italiana diventano un dialogo tra due innamorati.

Jovanotti non è stato solo l'ospite a sorpresa di Gianni Morandi nella cover, in nome dell'amicizia con Amadeus, regala all'Ariston anche un momento di poesia, con i versi di Bello Mondo di Mariangela Gualtieri. "In quest'ora della sera, da questo punto del mondo, ringraziare desidero il divino labirinto delle cause e degli effetti, per la diversità delle creature che compongono questo universo singolare", è l'incipit della composizione che ha recitato. Il cantante ricorda poi il periodo in cui, 35 anni fa, è nato il rapporto con Amadeus. "Era il 1987, anni in cui Claudio Cecchetto aveva riunito accanto a sé un gruppo di scappati casa. Io, Amadeus, Fiorello, Gerry Scotti, Linus, Nicola Savino...". "Questo è il festival degli amici e sono molto contento di essere qua", ha detto invitando poi Amadeus a disegnare il suo Sanremo su un banchetto di scuola.