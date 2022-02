A cura di Ludovica Ragonesi

Temptation Island, il noto reality show per coppie in crisi, ha riscosso sin dalla prima edizione un grande successo in Italia.

Il format, in onda su Canale 5 durante il periodo estivo, è condotto da Filippo Bisciglia. Stando proprio alle parole del conduttore, Temptation Island è un viaggio nei sentimenti per coppie in crisi, che, chiuse per 21 giorni in un villaggio insieme ad avvenenti single “tentatori”, mettono se stessi e i propri partner alla prova.

Il reality ha lanciato nel mondo dei social diversi personaggi che, forti delle simpatie e dei consensi riscossi durante la trasmissione, sono diventati beniamini di numerosi fan e follower su Instagram.

È questo il caso di Lara Zorzetto. La ragazza entrò a far parte dei concorrenti di Tempation Island tre anni fa, quando partecipò alla trasmissione insieme al fidanzato di allora Micheal De Giorgio.

La relazione tra i due si concluse a causa del comportamento “libertino” di lui. Ma Lara ne uscì vincitrice, soprattutto per la determinazione con cui, demolendo ogni intenzione del fidanzato, pose fine alla storia nel falò di confronto finale.

Da allora Lara è diventata l’idolo di molte ragazze che hanno visto in lei una grande grinta e fermezza, soprattutto per la straordinaria capacità di troncare senza ripensamenti una relazione fatta di tradimenti.

L’amore però non ha lasciato Lara sola per molto tempo.

La ragazza ha incontrato infatti poco dopo Mattia Monaci, con il quale ha iniziato una sincera storia d’amore. Il sentimento tra i due si è rafforzato ben presto con la nascita del primogenito Leonardo.

Oggi, la felicità raddoppia: Lara infatti darà alla luce tra pochissimi giorni il suo secondo bebè.

È fissata infatti al 23 febbraio la data del parto della piccola Chloè Priscilla. Auguri!

Potrebbe interessarti anche:

Rai: cancellato Il Paradiso delle Signore. Nessuna altra stagione. Ecco cosa è successo

Rai: storica attrice di Un Posto al sole fuori dal cast. Il web insorge. Ecco chi è

Demet Özdemir: matrimonio fake. L’ex di Can Yaman ricattata? Ecco di cosa si tratta

Demet Özdemir: annuncia il suo matrimonio. Fan contro l’ex di Can Yaman. Ecco cosa è successo

Diletta Leotta, dopo Can Yaman, a S. Valentino spuntano “le corna”

Clizia Incorvaia, rivelazione shock al Grande Fratello Vip. Fan in delirio

... e potrai leggere tantissime altre notizie su Can Yaman, Anticipazioni TV e Gossip CLICCANDO QUI