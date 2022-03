A cura della Redazione

Da sempre particolarmente attiva sui social, la bellissima giornalista sportiva Eleonora Boi ha postato di recente sul proprio profilo Instagram una foto in cui mostra alcune delle beltà di cui Madre Natura le ha fatto dono. La camicetta sbottonata e il décolleté in bella vista hanno mandato letteralmente in estasi i followers che hanno manifestato il proprio apprezzamento a suon di like e di commenti.

Eleonora Boi, classe 1986, approda alla ribalta nazionale nel 2013, quando inizia la sua avventura al programma “Speciale Calciomercato” in onda su Sportitalia. Nel corso degli anni è diventata una delle figure di punta di Mediaset, conducendo insieme a Sandro Sabatini lo studio pre e post delle gare di Champions League. La Boi è sempre stata molto apprezzata non solo per la sua bellezza stordente, ma soprattutto per le indiscutibili doti professionali più volte emerse negli anni trascorsi a Mediaset.

In seguito alla scomparsa di Mediaset Premium, Eleonora è uscita dai radar della televisione. Ma il suo non è stato un allontanamento casuale.

La bella e brava giornalista originaria di Cagliari, infatti, si è trasferita negli Stati Uniti per raggiungere il compagno Danilo Gallinari, cestista italiano ala degli Atlanta Hawks. Dalla loro relazione è nata nel dicembre 2020, proprio nella città dello Stato della Georgia, la piccola Anastasia.

Eleonora, nel corso della passata stagione calcistica, è stata anche protagonista insieme ad altre due bellissime colleghe, Monica Bertini (che oggi conduce Pressing su Italia 1) e Jessica Tozzi del programma Occhi di Calcio, in onda sulla piattaforma Twitch.

Eleonora Boi conta quasi 800 mila seguaci su Instagram, anche se di recente le è stato hackerato il profilo Facebook dal quale non può più postare e condividere. Alla fine di febbraio si è regalata una vacanza a Clearwater Beach, in Florida, ed ha postato sul suo profilo Ig alcune foto che la ritraggono mentre si trova in spiaggia con indosso un bikini mozzafiato. E ovviamente, anche in questo caso, la sarda ha fatto il pieno di like.