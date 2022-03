A cura di Benedetta Esposito

Alessandro Borghese ha condiviso sul suo profilo Instagram una foto di se stesso, alla quale ha allegato una frase: “Funzionario del Guisto, Taste Officer”.

Anche se Alessandro Borghese non fa parte del trio di giudici - chef del noto talent show culinario Masterchef, è oggi famosissimo sia in Italia che all’estero, in particolare in America, luogo in cui ha avuto inizio la sua formazione e dove ha conseguito il diploma presso l’American Overseas School of Rome.

Il periodo di apprendimento di Alessandro è durato anni ed è stato lungo e tortuoso. Nel tentativo di accrescere le sue competenze in ambito culinario, ha viaggiato molto, cambiando frequentemente casa, amici e restando lunghi periodi lontano dalla famiglia. Spostandosi tra l’Italia, l’America e Parigi, Borghese ha lavorato in piccoli ristoranti, ricoprendo inizialmente ruoli minori, ma alla fine è stato ripagato di tutto.

Come si dice: il gioco vale la candela. I sacrifici di Alessandro hanno dato i loro frutti e lo chef, nel 2005, appare per la prima volta in tv come conduttore del programma Cortesie per gli Ospiti, prodotto da Magnolia. Dopo altre piccole, ma frequenti comparse, raggiunge l’apice del successo con un programma in cui diventa giudice unico, ovvero: Alessandro Borghese – 4 ristoranti.

Alessandro vanta oggi una ricca carriera in ambito televisivo. Si ricorda, infatti, che nel 2021 ha inaugurato il programma Piatto Ricco, Strategie in Cucina, con la collaborazione del noto chef stellato italiano, Gennaro Esposito. Inoltre, nello stesso anno, conduce anche Game of Talents insieme a Frank Matano e Mara Maionchi.

Dopo anni passati a vedere Alessandro in tv sembra quasi che il suo ruolo sia quello di giudice culinario o di conduttore televisivo. In realtà è vero, egli ricopre entrambi i ruoli, ma non dimentichiamoci che è soprattutto uno chef e, a tal proposito, è d’obbligo menzionare il nome del suo ristorante di Milano: Il Lusso della Semplicità.

Eppure lo chef non può fare a meno delle telecamere. Per il momento solo ipotesi e nessuna notizia certa, ma probabilmente, la location del suo ristorante potrebbe diventare a breve il set di un nuovo programma.

A suggerire tale ipotesi è stata una foto che Borghese ha recentemente pubblicato sul profilo Instagram: lui, ritratto mentre, con molta concentrazione, analizza la cottura di alcuni spaghetti. Alla foto, inoltre, Alessandro ha aggiunto una frase: “funzionario del gusto”.

Potrebbe essere questo il nome del nuovo programma dello chef? Come al solito, non ci resta che aspettare per avere ulteriori notizie.