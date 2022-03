A cura di Ludovica Ragonesi

Grandi sconvolgimenti in casa Rai: molti degli attori che hanno interpretato i personaggi principali delle fiction più longeve di Rai 1, hanno infatti deciso di abbandonare i ruoli che hanno sancito la loro fortuna.

Dopo l’addio di Elena Sofia Ricci a Che Dio ci aiuti e quello di Terence Hill a Don Matteo, arriva il colpo di scena anche per la fiction Un Passo dal cielo: Daniele Liotti ha infatti deciso di non vestire più i panni di Francesco Neri.

Lo stesso Liotti era subentrato a Terence Hill che per tre stagioni aveva interpretato il ruolo del ranger investigatore nella fiction. Adesso anche Liotti abbandona per dedicarsi ad altri progetti lavorativi.

Da diverse settimane si vociferava di questo addio, e la conferma è arrivata proprio dalla direttrice della serie Maria Pia Ammirati che, alla rivista Tivù, ha esplicitamente dichiarato: “Che Dio ci aiuti e Un Passo dal Cielo verranno profondamente rinnovati. In entrambi i casi avremo infatti due nuovi protagonisti, che sostituiranno Elena Sofia Ricci e Daniele Liotti”.

Il protagonista di questa nuova uscita per Un Passo dal cielo non ha ancora rilasciato alcuna dichiarazione in merito, né si conosce ancora il mondo in cui il personaggio di Francesco Neri uscirà di scena. Del resto, le riprese per la prossima stagione della fiction inizieranno ad agosto.

La trama è quindi ancora top secret.

Ma se c’è Daniele Liotti che abbandona, si fa strada sempre di più l’ipotesi secondo cui il prossimo protagonista della fiction possa essere un personaggio femminile, magari proprio quello interpretato da Giusy Buscemi, Manuela Nappi.

Una rivoluzione al femminile che potrebbe raccogliere il favore del pubblico, che è affezionato alla serie da più di 10 anni.

Un passo dal cielo si svolge nell’incantata cornice delle Dolomiti, dove la natura nella sua massima espressione fa da sfondo a storie avvincenti e misteriose.