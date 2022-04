A cura di Ludovica Ragonesi

Michele Morrone è uno degli attori italiani più sexy ed ambìti del momento.

Può essere definito un artista a tutto tondo in quanto le sue passioni, oltre alla recitazione, sono anche la musica e la pittura.

Morrone è di origini pugliesi e nel suo sguardo tenebroso si riconoscono tutti i tratti del latin lover.

In effetti proprio per il suo aspetto è stato scelto per uno dei film erotici lanciati da Netflix: ‘365 Giorni’.

A breve, precisamente il 27 aprile, sulla stessa piattaforma verrà rilasciato il sequel del film, ‘365 Giorni Adesso’.

Vedremo ancora Michele Morrone, nei panni di Massimo Torricelli, vivere la sua storia di passione con Laura e districarsi tra situazioni familiari complicate e l’intromissione, nella loro storia, di un uomo misterioso: Marcelo ‘Nacho’ Matos, che si farà di tutto per ostacolare la storia d’amore tra Massimo e Laura.

L’antagonista di Michele Morrone nel film è interpretato dall’attore Simone Susinna.

Simone è un modello di origini siciliane che ha già avuto qualche esperienza in televisione: lo ricordiamo infatti nell’edizione del 2017 dell’Isola dei Famosi, durante la quale si legò molto alla naufraga Giulia Calcaterra.

(Foto Instagram di Simone Susinna)

Nel novero dei suoi flirt e fidanzamenti, Simone Susinna può vantare nomi di modelle e starlette della tv come Mariana Rodriguez e Ana Moya.

A proposito di Rodriguez, il nome della più famosa Belen invece è stato affiancato, prima dell’importante riavvicinamento all’ex marito Stefano De Martino, proprio a Michele Morrone.

Il film Netflix ‘365 Giorni Adesso’ è dunque un condensato di virilità e bellezza. Le fan del genere, siano avvisate!