A cura di zara penna

Demet Özdemir: via alle riprese di Tattiche D’Amore 2 con Şükrü Özyıldız.

Sembra quasi ufficiale: secondo la giornalista Birsen Altuntaş, Netflix sarebbe pronta a girare il secondo capitolo di Love Tactics, le cui riprese potrebbero iniziare già nell'estate del 2022.

Il film ha riscosso molto successo, tanto che Netflix ha deciso di riproporre anche la seconda parte.

Love Tactics, in Italia Tattiche D’amore, è stato trasmesso sulla piattaforma digitale l'11 febbraio scorso.

Solo nella prima settimana di programmazione ha raggiunto quasi 17 milioni di visualizzazioni.

Questo successo pare abbia portato Netflix a mettere in cantiere la produzione del secondo capitolo, che vedrà anche questa volta protagonisti i personaggi di Asli e Kerem interpretati da Demet Özdemir e Şükrü Özyıldız.

Intanto, Demet Özdemir è impegnata sul set di Dünyayla Benim Aramda, la serie per Disney Plus che la vede al fianco di Buğra Gülsoy e Hafsanur Sancaktutan. Questa serie dovrebbe essere lanciata in Turchia il prossimo 14 giugno. Subito dopo, Demet inizierà a lavorare ad un nuovo progetto.

Stando ai rumors, nonostante Demet sia sotto contratto con la Disney, questo non le impedirà di prendere parte anche alla produzione Netflix Tattiche D’Amore 2.

Il matrimonio di Demet Özdemir con Oguzhan Koc

Per quanto concerne la vita privata, Demet ad agosto dovrebbe convolare a nozze col cantante Oguzhan Koc.

Fervono infatti i preparativi per il matrimonio, che stando ai tabloid turchi durerà due giorni per permettere agli sposi di trascorrere il tempo necessario con tutti gli amici, parenti e colleghi invitati.

Un matrimonio che sicuramente farà discutere molto, cosi come ha fatto discutere la storia d’amore tra Demet e Oguzhan. Tra i due pare che all’inizio ci fosse un accordo pubblicitario che non avesse nulla a che vedere con l’amore.

In un secondo momento, poi, date anche le novità e l’annuncio del matrimonio, la storia sembra essere davvero frutto di una bella storia d’amore.