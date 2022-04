A cura di Gilda Riga

Valeria Marini protagonista assoluta in un locale di Milano.

La showgirl, attrice e imprenditrice italiana si è scatenata nel corso della festa di compleanno di un amico, esibendosi come cantante e ballerina di pole dance. Ma non era sola: con lei altri volti noti del mondo dello spettacolo come Caterina Balivo e Tommaso Zorzi, con la conduttrice e l’ex vincitore del Grande Fratello Vip che si sono a loro volta scatenati in pista.

Ma a catturare l’attenzione dei presenti è stata proprio Valeria Marini, che indossava un abito mozzafiato, e che si è esibita come cantante e ballerina di pole dance, mandando in visibilio le persone presenti nel locale. La Balivo ha pubblicato alcune Instagram stories, una delle quali annunciava proprio l’arrivo di Valeria al party: “Ed è arrivata lei, miglior regalo di compleanno”. Anche Tommaso Zorzi si è esibito in alcuni balli sexy proprio con la Marini.

Insomma, una serata all’insegna del divertimento, nel corso della quale la bionda showgirl ha decisamente rubato la scena.

Valeria Marini e Matteo Diamante protagonisti di The Lost City

Di recente, Valeria Marini si è lanciata in una vera e propria avventura in coppia con l’influencer Matteo Diamante. I due si sono messi in forma e hanno intrapreso una caccia al tesoro tra natura incontaminata, pareti rocciose, grotte e cascate, organizzata da Paramount Pictures Italia. Il motivo? Hanno ripercorso la trama del libro “The Lost City” che conteneva gli indizi per giungere alla destinazione finale.

La diva italiana per eccellenza e Diamante sono stati i protagonisti di un video molto divertente pensato per far rivivere agli spettatori alcune delle dinamiche di una delle pellicole in uscite quest’anno: stiamo parlando di The Lost City con protagonisti Sandra Bullock e Channing Tatum, uscito nelle sale cinematografiche il 21 aprile.