A cura di zara penna

Emma Marrone ed Elodie sono sicuramente due artiste molto amate e seguite. Entrambe figlie del talent show Amici di Maria De Filippi.

Tutti gli appassionati e gli amanti di Amici ricorderanno che Emma Marrone è stata la coach di Elodie. In una vecchia edizione di Amici, Emma Marrone ed Elisa erano le caposquadra dei blu e dei bianchi.

Ebbene, nell’edizione in cui partecipò Elodie, fu proprio la cantante Emma Marrone a farsi portavoce della squadra bianca. Tra le due si creò da subito un “rapporto stretto” tanto che in diverse occasioni Emma accompagnò Elodie nelle sue esibizioni. Dopo il talent, tra le due nacque anche un bel rapporto di amicizia, rapporto che improvvisamente si è incrinato. Cosa è successo tra le due artiste? A raccontarlo alla rivista Vanity Fair è la stessa Elodie.

L'intervista di Elodie a Vanity Fair: "Dovevo volare senza paracadute"

“Possono finire importanti e grandi storie d’amore – racconta Elodie – ma possono anche giungere al termine solide amicizie”. La giovane artista da questa frase fa subito capire che è successo qualcosa. Quell’intesa scattata ad Amici tra le due artiste improvvisamente sembra sparita. Da quanto si apprende, sembra che Elodie abbia volutamente prendere le distanze da Emma Marrone.

“Era la mia coperta di Linus. Non sono abituata ad appoggiarmi a lungo - racconta Elodie - e mi terrorizzava l’idea di dipendere da lei, confondendo stima ed emulazione. Ovviamente – afferma – il distacco non è stato assolutamente facile, ma inevitabile. Dovevo volare senza paracadute”.

Dopo il distacco artistico, Elodie ha comunque ribadito di essere grata ad Emma Marrone per quanto lei ha fatto per la sua crescita professionale. Intanto, però, seppur quella di Elodie è una scelta personale ed artistica, non è ben chiaro perché le due si siano allontanate così tanto.

Dopo Amici la vita di Elodie è cambiata totalmente. In giro per concerti ha stravolto anche il suo look. Amatissima e seguitissima sui social, resta insieme ad Emma Marrone la cantante di Amici più amata.