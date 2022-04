A cura di zara penna

Sono due volti noti del programma di Amici. Entrambi professionisti ed ex allievi del talent show di Maria De Filippi. Si tratta di Elena D’Amario e Sebastian Melo.

Ultimamente i rumors parlano sempre più spesso di una loro relazione amorosa.

Elena è molto amata dal pubblico, non solo perché è stata alunna nello show nel 2009, ma anche perché in questi ultimi anni è cresciuta molto professionalmente, affermandosi come ballerina professionista in molti spettacoli di prestigio, anche internazionali.

Ai tempi della sua partecipazione come allieva ad Amici ebbe una relazione amorosa con Enrico Nigiotti, che decise di abbandonare il talent di Amici per salvare la sua amata Elena dal serale.

Qualche anno dopo Enrico si presenta nel cast di X Factor e da lì riprende il suo percorso artistico con Mara Maionchi.

Sebastian Melo, è arrivato ad Amici, qualche anno più tardi. Partecipò infatti all’edizione 2016-2017 conquistando prima la finale e poi il secondo posto.

Due ballerini molto bravi che si stimano reciprocamente. E' amicizia o amore?

Elena D’Amario e Sebastian Melo oggi sono insieme ad Amici ballando in qualità di professionisti. I due sono molto belli insieme e, data la loro chimica nel ballo di coppia, molti hanno ipotizzato che ci sia del tenero tra loro.

Ma qual è la verità? Il ballerino ha pubblicato su Instagram una foto dove è insieme a Elena, aggiungendo una dedica in cui la ringrazia per esserci sempre. Poi ha aggiunto: ‘’Ti voglio bene‘’.

Alla fine sembra tutto molto chiaro, i due sono solo grandi amici e colleghi di lavoro. Altrettanto vero è che entrambi sono molto riservati e cercano di oscurare i loro affetti personali dal mondo lavorativo e artistico. Forse ci sarà davvero qualcosa che li lega, ma al momento le fan devono accontentarsi di un’amicizia o di un amore tenuto ancora segreto.