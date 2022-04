A cura di zara penna

Diletta Leotta: paparazzara con un famoso ex? La foto impazza sul web ma un investigatore social svela il mistero.

Diletta Leotta è una famosa conduttrice televisiva e la sua vita privata, in particolar modo quella sentimentale, è stata sempre al centro dell'attenzione dei mass media.

Diletta ha avuto, infatti, diverse relazioni amorose.

I nomi dei suoi ex partner sono tutti famosi. Tra i suoi ex storici troviamo sicuramente Matteo Mammì, con il quale è stata insieme per quattro anni; Daniele Scardina, pugile con il quale si è fidanzata nel 2019; e l’attore turco Can Yaman.

Dopo la relazione e la successiva rottura con Can, che hanno fatto il giro del web e di molte riviste gossip, Diletta fa parlare di nuovo di sé.

Chi è l'uomo misterioso accanto a Diletta Leotta?

Una foto che la ritrae in compagnai di un uomo fa impazzire di nuovo il web.

In un primo momento l’uomo nella foto è stato scambiato per Can Yaman, anche se a dirla tutta i colori e la stazza fisica sono differenti dall'attore turco, ma il web ha iniziato ad ipotizzare su un ritorno di fiamma.

A chiarire il tutto è stato l’investigatore social Alessandro Rosica che ha scritto un posto in cui ha dato informazioni sulla vita privata della bella conduttrice.

Sono mesi che si parla di un presunto flirt di Diletta con un uomo misterioso, che altro non è che Giacomo Cavalli, famoso modello. Un incontro con Diletta avvenuto in estate e la cui frequentazione continua ancora oggi. Secondo Rosica però tra i due non c’è nulla di serio, solo puro divertimento. Infatti spiega che i due si starebbero solo frequentando, dato che Giacomo non vuole impegnarsi ufficialmente in un rapporto impegnativo e anche perché la conduttrice non avrebbe abbastanza tempo da dedicare ad una relazione seria in questo momento, perché troppo impegnata con il suo lavoro.

Individuata l’identità dell’uomo misterioso, è chiaro che non si tratta di nessun ex della Leotta, e soprattutto le fan di Can Yaman possono stare tranquille: quell’amore, vero o falso che sia stato, è ormai stato archiviato.