A cura di Franci Russo

Can Yaman all’Earh Day 2022 di Santa Croce sull’Arno. L’attore turco, noto in Italia per le serie tv Bitter Sweet e DayDreamer, ha presenziato alla celebrazione della Giornata della Terra 2022 presso l’impianto di depurazione Aquarno.

Can Yaman ha partecipato con la sua associazione Can Yaman for Children, organizzazione onlus che ha come scopo quello di supportare in ambito socio-sanitario bambini e adolescenti.

Centinaia di fan attendevano l’attore turco e tra questi anche alcuni bambini ucraini ospiti di famigli italiane a causa della guerra in Ucraina. Can non si è sottratto al bagno di folla e ha esaudito tutte le richieste di selfie e autografi da parte dei suoi beniamini. Poi ha piantato, proprio di fronte all’ingresso dell’impianto di depurazione, alcune alberelli nell’ambito dell’iniziativa “Un albero per il futuro".

Can protagonista di una scena molto toccante

Nell'ambito della manifestazione, Can Yaman si è reso protagonista di una scena molto commovente: circondato da un bagno di folla, ha sottratto una donna non più giovane dalla calca e se l'è portata a sé, accarezzandola e abbracciandola. Un gesto che non è passato inosservato e che è stato anche filmato.

Can Yaman da poco ha finito di girare la serie tv Viola come il mare con Francesca Chillemi in cui interpreta il ruolo di un poliziotto. La seria avrebbe dovuta essere trasmessa da Canale 5 in questo mese di aprile, ma la produzione ha preferito spostarla in autunno per motivi di audience. In stand by anche l’inizio delle riprese remake di Sandokan, in cui l’attore turco interpreterà la leggendaria Tigre della Malesia.

A breve inizierà le riprese di una nuova serie tv per la Disney, volando direttamente nella sua amata Turchia. Sul set insieme a lui una famosa attrice internazionale (di cui non si conosce ancora il nome) e Hande Ercel, la Eda di Love is in the air, soap turca trasmessa in Italia su Canale 5.