A cura di zara penna

Mediaset: Kerem Bursin lascia Stephanie Cayo. Ancora innamorato di Hande Ercel?

L'amore di Kerem Bürsin per Stephanie Cayo è finito prima di iniziare. La coppia sembra non essere mai decollata. I due si sono conosciuti in Spagna durante la permanenza di Kerem a Madrid. Secondo i rumors in quei gironi Kerem, ancora legato ad Hande Ercel, avrebbe tradito la sua compagna con l’artista spagnola Stephanie Cayo.

Nulla di tutto questo però ha trovato conferme, anzi, secondo la stampa turca e spagnola tra Kerem e Stephanie è già finito tutto. Un fuoco di paglia o un polverone mediatico?

Secondo i rumors, Kerem non è ancora riuscito a dimenticare la bella Eda di Love is in the air, ovvero Hande Ercel, partner nella soap di Kerem Bursin, trasmessa in Italia su Canale 5.

Tra i due c’è stata una relazione importante, tanto che in diverse interviste Bursin ha rilasciato dichiarazioni impegnative nei confronti della sua ex compagna parlando qualche volta anche di matrimonio.

Non si conoscono ancora i dettagli del perché della rottura tra Kerem e Hande. Diverse ipotesi sono state fatte. Dal tradimento di lui con la Cayo appunto, all’incompatibilità di carattere, fino alla rete infinita di lavori che ha impedito ai due di viversi serenamente.

In attesa di eventuali dichiarazioni, la notizia della fine del flirt di Kerem con la Cayo ha concesso un barlume di speranza per la coppia più amata della Turchia e dell’Europa, ovvero Kerem Bursin e Hande Ercel.

Quest’ultima però, sembra aver voltato pagina impegnandosi in una nuova relazione con l’attore turco Kaan Yıldırım. Hande Erçel e Kaan Yıldırım sono stati visti divertirsi di notte, ma i due hanno negato di stare insieme. In realtà sembra che questa presunta love story sia documentata dai giornali turchi grazie a delle foto scattate dai paparazzi. Infatti Erçel è stata beccata in vacanza con Kaan Yıldırım a Londra.