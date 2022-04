A cura di zara penna

La bella attrice Hande Erçel da poco ha concluso la sua relazione con il collega Kerem Bürsin, conosciuto sul set della serie tv Love is in the air, e con cui aveva iniziato una bella storia d’amore.

Hande Erçel appare spesso sulle riviste di gossip turche per la sua vita privata, i suoi amori e i suoi possibili flirt. A proposito di nuovi amori sembrerebbe che Hande Ercel si sia innamorata del suo ex co-protagonista Kaan Yıldırım, la cui relazione movimentata con Hadise è finita nei mesi fa.

Hande Erçel e Kaan Yıldırım sono stati visti divertirsi di notte, ma i due hanno negato di stare insieme. In realtà sembra che questa presunta love story sia documentata dai giornali turchi grazie a delle foto scattate dai paparazzi. Infatti Erçel è stata beccata in vacanza con Kaan Yıldırım a Londra.

Hande Erçel e Kerem Bürsin: una separazione avvolta dal mistero

La bella attrice turca cerca di negare questa nuova relazione avendo da poco concluso la love story con l’attore Kerem Bürsin, mentre Kaan Yildirim l’anno scorso era legato ad Hadise. Una relazione, quest’ultima, durata un anno e poi interrotta attraverso un post sui social media.

La fine della storia d’amore tra Kerem Bürsin e Hande Erçel ha deluso molto i fan di entrambi gli attori, perché la coppia ha fatto innamorare milioni di tespettatori con la serie tv Lover is in the air.

Stando alle ultime indiscrezioni però anche Kerem avrebbe una nuova relazione con un’artista spagnola con cui sembra aver instaurato un rapporto già prima della rottura con la Erçel. Si è infatti parlato di un presunto tradimento di Kerem con Stephanie Cayo, modella e attrice spagnola.

Ad oggi non ci sono ancora dichiarazione da parte dei due interessati Kerem Bursin e Hande Ercel. Entrambi preferiscono non proferire parola al riguardo.