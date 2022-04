A cura di Gilda Riga

Mega party per il 34esimo compleanno di Delia Duran, fidanzata di Alex Belli ed ex concorrente del Grande Fratello Vip.

Il “Pink Party” si è svolto al Collini Rooms Hotel di Milano con un dress code rigorosissimo: tutti i presenti dovevano indossare abiti di colore rosa.

Tra gli invitati tanti ex concorrenti del Grande Fratello Vip: le tre sorelle Selassiè, Gianluca Costantino, Giacomo Urtis, Valeria Marini e Antonella Fiordelisi. Ma a suscitare scalpore sono state due assenze in particolare: stando a quanto riportato dall’esperto di gossip Alessandro Rosica, a dare buca all’ultimo momento sarebbero stati Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, circostanza che avrebbe mandato su tutte le furie Delia Duran e Alex Belli. “La Duran ci sarebbe rimasta molto male, Alex ancor di più!” ha commentato Rosica. Dietro la decisione di disertare il party di compleanno da parte della coppia Codegoni-Basciano, ci sarebbe la volontà di Sophie di schierarsi dalla parte dell’amica Soleil Sorge, esclusa dalla lista degli invitati. Rosica ha poi concluso: “P. S. Il locale pullulava di paparazzi ingaggiati proprio dal furbo Alex Belli (che rivenderà le foto ad un giornale amico)”.

Soleil Sorge-Alex Belli: rapporti azzerarati dopo il Grande Fratello Vip

A distanza di diverso tempo dalla conclusione del Gf Vip i rapporti tra la Sorge e Alex Belli si sono praticamente ridotti ai minimi termini, come dichiarato dalla giudice de La Pupa e il Secchione in una recente intervista rilascia a Fanpage.it: “Mi dispiace sia finita così – ha detto Soleil -. Non sono rimasta più in contatto con lui, a differenza di altri membri del cast del GF Vip come Sophie Codegoni, Alessandro Basciano e Katia Ricciarelli con i quali ci sentiamo e scambiamo messaggi”.

Nella stessa intervista, Soleil ha anche detto di avere una relazione con un uomo misterioso, ma di non volerne svelare l’identità: “In un mondo dove tutti sono interessati a creare love story, io sono interessata a metterla da parte e tenerla in privato come è giusto che sia”.