A cura di Gilda Riga

Andrà in onda questa sera su Italia Uno l’ultima puntata del La Pupa e il Secchione Show, reality condotto da Barbara D’Urso.

Secondo le indiscrezioni trapelate sul web, ad aggiudicarsi il titolo saranno Marialaura De Vitis, ex fidanzata di Paolo Brosio, ed Edoardo Baietti, ex secchione di Paola Caruso prima che quest’ultima venisse squalificata.

Ma nell’atto finale del programma più trash della tv italiana non mancheranno i colpi di scena e i drammi. Infatti, andrà in scena un durissimo scontro tra Elena Morali e Barbara D’Urso. La showgirl bergamasca, nel culmine della discussione, avrebbe completamente “sbroccato” e lanciato il microfono per terra, per poi uscire furiosa dallo studio. Un atteggiamento che ha fatto perdere le staffe alla conduttrice che, a quel punto, l’avrebbe fortemente attaccata.

Al momento non sono chiare le ragioni della sfuriata della Morali, che però dopo essersi calmata è rientrata in studio con chiedendo scusa a Barbara D’Urso, che in ogni caso le ha fatto una bella lavata di capo. Poco dopo, ha fatto il suo ingresso in studio Luigi Mario Favoloso, ex di Nina Morici ed attuale compagno della Morali, che le avrebbe chiesto di sposarlo. Dopo il dramma, dunque, il lieto fine.

Ma lo scontro tra la D’Urso e la Morali non è stato l’unico momento di tensione dello show. Sarebbero, infatti, volati stracci tra Soleil Sorge e l’ex cognato Gianmarco Onestini. Al termine dell’esibizione di quest’ultimo e della sua Pupa Mila Suarez, Soleil avrebbe assegnato alla coppia uno zero, circostanza ha scatenato un’accesissima discussione. Il pubblico si è schierato dalla parte della Sorge, fischiando Onestini e la Suarez. Il voto bassissimo assegnato da Soleil ha inciso in maniera determinante sull’esito finale del reality, che come scritto in precedenza ha visto trionfare la coppia De Vitis-Baietti.

Siamo certi che la querelle Sorge-Onestini-Suarez non si esaurirà con la conclusione de La Pupa e il Secchione.