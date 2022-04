A cura di Gilda Riga

Barbara D’Urso alla riscossa.

La conduttrice di Pomeriggio 5 e de La Pupa e il Secchione Show negli ultimi giorni è finita nell’occhio del ciclone per la possibile conclusione del rapporto di lavoro con Mediaset.

L’indiscrezione è stata lanciata da Dagospia: secondo il giornale online diretto da Roberto D’Agostino, il contratto della D’Urso scadrà il prossimo dicembre, e non ci sarebbe la volontà di rinnovarlo. Inoltre, gli scarsi risultati in termini di share ottenuti da La Pupa e il Secchione Show, non hanno giocato a favore della storica conduttrice. Infatti, nonostante il format del reality sia stato completamente rivoluzionato, assumendo anche connotazioni decisamente trash, non ha conseguito i risultati sperati in termini di ascolti.

Ma, almeno per il momento, la permanenza di Barbara D’Urso a Mediaset non sembra essere in discussione.

Per quanto riguarda Pomeriggio 5, secondo quanto si apprende da TVBlog, il talk show di intrattenimento verrà prolungato fino a giugno. I vertici di Mediaset hanno infatti chiesto alla conduttrice napoletana di sacrificare parte delle sue vacanze estive per proseguire con la messa in onda del programma del pomeriggio di Canale 5.

Il dato sullo share de La Pupa e il Secchione e Pomeriggio 5

Dopo tutte le voci che si rincorrono in queste ore, e all’indomani della semifinale de La Pupa e il Secchione Show, Barbara D’Urso è partita all’attacco degli haters, pubblicando alcune stories su Instagram nelle quali alcuni siti di informazione parlavano del prolungamento di Pomeriggio 5: “Ed in attesa degli ascolti che sono in ritardo, un po’ di notizie vere…” ha scritto la conduttrice. Poi i numeri dello share sono arrivati, e Barbara li ha prontamente postati: “Salgono gli ascolti de La Pupa e il Secchione Show, con Italia 1 terza rete più vista dopo la semifinale di Champions tra City e Real Madrid trasmessa da Canale 5, e la serie in onda su Rai 1 (La scogliera dei misteri, ndr) in una serata super affollata di programmi. Picchi del 17% di share e 2 milioni di spettatori. Vi amo! E Pomeriggio 5 vola negli ascolti con il 17% di share. Grazie!”.

Insomma, Barbara D’Urso respinge al mittente numeri alla mano le accuse di essere ormai “bollita” e di essere giunta al capolinea della sua ventennale esperienza a Mediaset.