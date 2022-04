A cura di Benedetta Esposito

Buone notizie per Can Yaman. L’attore turco, venerdì 29 aprile, sarà presente a Montecarlo per la XIX Edizione dell’evento più atteso dell’anno.

Nonostante turco di nascita, Can Yaman è riuscito in questi ultimi anni a crearsi una fama tutta sua, soprattutto in Italia, dove ha avuto un successo ed un’ammirazione incredibile.

Il suo segreto? Un fisico invidiabile, un’indiscutibile bravura nella recitazione e, soprattutto, un grande feeling con le sue fan.

L’attore turco vanta, infatti, un repertorio di successi non indifferente.

Insieme a Demet Ozdemir ha recitato nella serie DayDreamer - Le Ali di un Sogno, trasmessa da Canale 5. La fiction ha avuto molto successo in Italia proiettando Can Yaman ai vertici della popolarità. Inoltre, l’attore turco ha creato una linea di abbigliamento in collaborazione con un'azienda turca, ha prodotto un profumo andato a ruba tra le sue fan: Can Yaman Mania, ed ha pubblicato il libro Sembra strano anche a me. Da quel momento non si è più fermato: tra i suoi ruoli come protagonista va annoverata la serie televisiva Viola come il mare, in onda in autunno su Canale 5, e il remake Sandokan, le cui riprese però non sono ancora iniziate. Inoltre è stato protagonista degli spot della pasta De Cecco insieme a Claudia Gerini ed è intervenuto più di una volta nel programma di Maria De Filippi C’è posta per te.

Can Yaman tra gli ospiti più attesi a Montecarlo

Ecco perché Can Yaman arriverà venerdì 29 aprile a Montecarlo, al Film Festival de la Comedie, una rassegna cinematografica internazionale, interamente dedicata alla commedia. Questa manifestazione vanta ogni anno la partecipazione di personaggi del mondo della commedia internazionale e dello spettacolo, di grandi registi ed artisti di fama mondiale.

Tutti sono in attesa di questo evento, e con la partecipazione di Can l’attesa è ancora maggiore. Verranno presentati film in corso provenienti da ogni parte del mondo, anteprime internazionali oltre che conferenze stampa con i protagonisti della commedia. Attori, registi e produttori, si riuniranno tutti insieme per un gran gala sotto la conduzione di Ezio Greggio.

L’evento di Montecarlo, già in corso, iniziato infatti il 25 di questo mese, si svolgerà fino al 30 aprile, giorno in cui vi sarà la consegna dei premi e verranno annunciati i vincitori dei film.

Can Yaman nella serata di Gala, che si terrà al Grimaldi Forum sabato 30 aprile, ritirerà un premio per il sociale. Infatti l'attore turco ha creato l'Associazione Can Yaman for Children, una onlus per la raccolta fondi a favore dei bambini ammalati e in difficoltà.