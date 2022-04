A cura di Ludovica Ragonesi

L’Isola dei Famosi è uno dei programmi di punta delle reti Mediaset.

Tuttavia, le primissime edizioni furono trasmesse da Rai 2 e videro alla guida del reality show Simona Ventura.

Super Simo ha tenuto le redini del programma per ben otto anni, lasciando un segno indelebile nel cuore degli affezionati all’Isola.

Numerosi sono i confronti che si fanno tra la storica conduttrice e gli altri timonieri del programma. E spesso, Simona Ventura ne esce vincente.

Sotto attacco, da questo punto di vista, sembra essere proprio l’attuale presentatrice dell’Isola dei Famosi, Ilary Blasi.

La moglie di Francesco Totti sembrerebbe essere infatti sotto il “fuoco amico” di un altro personaggio molto noto delle reti Mediaset. Stiamo parlando di Arianna David, opinionista fissa della trasmissione di Canale 5 condotta da Federica Panucci, Mattino Cinque.

Duro attacco di Arianna David all’Isola dei Famosi

Durissime le parole riservate dalla ex Miss Italia ad Ilary Blasi.

Secondo la David, che parla dell’Isola con cognizione di causa, in quanto lei stessa vi ha partecipato due volte (nel 2005 e nel 2012), lo spirito del gioco sarebbe stato totalmente stravolto e l’attuale conduttrice, Ilary Blasi, non sarebbe capace di tirare fuori le emozioni dei concorrenti. La David ha infatti definito Ilary Blasi troppo blanda nella conduzione.

Queste le parole al vetriolo della bionda Arianna in un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo Tv:

“Il programma è cambiato in peggio. Certi naufraghi sono sconosciuti. Poi ci sono troppe prove ricompensa, ormai sembra di essere a Giochi senza frontiere. Simona Ventura sapeva far emergere le storie dei concorrenti, cosa che oggi non accade più. Mi spiace per Ilary, ma questo non è il suo campo. È troppo blanda!” Ha poi rincarato la dose dicendo: “Mancano i soldi per pagare i Big”.

Quelli offerti da Mediaset sarebbero quindi, stando alle opinioni di Arianna David, compensi troppo bassi per i concorrenti e ciò avrebbe notevoli ricadute sulla qualità del cast. Effettivamente, molti dei naufraghi più che più che famosi, sono semi sconosciuti.

Ilary Blasi, a questo punto, risponderà agli attacchi di Arianna David?

Noi cominciamo a preparare i popcorn…