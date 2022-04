A cura di zara penna

Al via le riprese di Mare Fuori 3. La fan della serie non si sono ancora riprese dai colpi di scena della seconda stagione, ma sul set tutto è pronto per dare il via ai lavori della terza stagione.

La serie di Rai 2 ha già ottenuto un doppio rinnovo per una terza e quarta stagione che, a conti fatti, dovrebbe chiudere la corsa dei ragazzi protagonisti,e non solo.

A rivelare il via delle riprese di Mare Fuori 3 è il sito castingeprovini.com che pubblica un annuncio per la ricerca di alcune nuove figure da inserire nel cast.

Sul sito, infatti, si legge che la produzione è alla ricerca di un nuovo protagonista, un ragazzo napoletano di età compresa tra i 15 e i 20 anni possibilmente di bella presenza e con fisico sportivo.

Le riprese inizieranno il 2 maggio e si protrarranno fino a settembre. La messa in onda è prevista in inverno, tra il 2022 e 2023.

Il ritorno inaspettato di Ciro Riccio interpretato dall'attore Giacomo Giorgio

Ciò che ha sconvolto positivamente le fan è la notizia trapelata da alcuni siti gossip su un possibile ritorno inaspettato, ma ben visto.

Parliamo di Ciro Ricci interpretato da Giacomo Giorgio. Nella prima stagione Ciro ha perso la vita, ma secondo le anticipazioni era tutta una farsa in quanto il personaggio ritornerà nel carcere minorile sconvolgendo gli equilibri.

Incerta è la presenza di Naditza e Filippo Ferrari, interpretati rispettivamente da Valentina Romani e da Nicolas Maupas. Confermati invece Carolina Crescentini nel ruolo di Paola Vinci; il comandante Massimo Esposito, ovvero Carmine Recano; e ovviamente l’amatissimo Massimiliano Caiazzo nei panni di Carmine Di Salvo.

Sembra tutto pronto per la nuova stagione. Sui social è già apparso qualche scatto del backstage dei protagonisti, che riprenderanno ad interpretare le storie di giovani delinquenti rinchiusi in un carcere minorile in cui si prova a farli ritrovare la strada giusta da seguire. Non mancheranno volti nuovi, come è accaduto nella seconda stagione.