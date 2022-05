A cura di Franci Russo

La puntata di mercoledì 4 maggio 2022 de Le Iene su Italia 1, condotta da Teo Mammucari e Belen Rodriguez, affronta temi di grande interesse toccati già dai maggiori giornali.

Il duo comico Ale e Franz parlerà del programma Ale e Franz-Friends for Ucraina. Lo show, in onda in seconda serata il 4 e il 5 maggio, metterà al centro dell’attenzione la solidarietà nei confronti delle famiglie ucraine sfollate a causa della guerra.

I casi trattatati: da Roberto Cazzaniga a Luca Barbareschi

Tra i servizi che saranno mandati in onda spicca quello che vede protagonisti il pallavolista Roberto Cazzaniga, al centro di una vicenda giudiziaria per essere stato truffato da due donne che gli hanno sottratto 600mila euro. Lo sportivo sarà intervistato da Le Iene per commentare le ultime notizie.

Andrà in onda, poi, un servizio realizzato da Alice Martinelli. L’inviata, infatti, intervisterà in esclusiva Carla Di Tecco, direttrice del supermercato di Pescara. La donna, negli scorsi giorni, è finita al centro delle polemiche per aver mandato un messaggio vocale alle dipendenti chiedendo loro di dire chi avesse il ciclo mestruale. Il tutto per scoprire la persona alla quale apparteneva un assorbente sporco trovato fuori dal cestino del bagno. Carla Di Tecco, poi, per tale richiesta è stata licenziata dallo store.

Ci sarà, inoltre, anche il servizio curato da Filippo Roma. L’inviato del Le Iene raccoglierà le impressioni rilasciate da alcuni volti noti in merito alle dichiarazioni di Luca Barbareschi che hanno scatenato la rabbia della comunità LGBT.