A cura di Franci Russo

Fedez pubblica una foto insieme a Damiano dei Maneskin ed è un tripudio di like.

Di ritorno dal New York, dove hanno partecipato ai Met Gala, Fedez e Chiara Ferragni sono andati a cena con Damiano David dei Maneskin e la sua fidanzata Giorgia Soleri.

Le foto pubblicate su Instagram dal rapper che ritraggono le due coppie hanno fatto il giro del web. Cosa bolle in pentola tra i due artisti italiani? E prevista in futuro una collaborazione musicale tra i due o quello di ieri è stato solo un incontro tra amici? Per ora gli interrogativi restano senza risposta.

Intanto è in arrivo in libreria la prima raccolta di poesie “La signorina Nessuno” dell’influenzer ed ora anche scrittrice Giorgina Soleri: una storia di vita e d’amore struggente, tenera e feroce. E’ il debutto nell’editoria da parte della Soleri, anche se, come lei stessa ha spiegato in un post su Instagram, non è un progetto arrivato per caso, anzi…