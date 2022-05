A cura di Franci Russo

Barbara D’Urso compie oggi, 7 maggio, 65 anni. La conduttrice di Pomeriggio 5 ha festeggiato il suo compleanno in un locale con vista sul Duomo di Milano.

Tantissimi gli amici e i vip che hanno partecipato all’evento. Tra questi, Alessandra Mussolini, Gabriel Garko, Massimo Boldi, Fabio Rovazzi, Luxuria, Arisa con Vito Coppola, Federico Fashion Style, Valeria Marini, Paola Barale, Rocco Casalino, Antonella Elia, Mietta, Valeria Graci, Gianpaolo Gambi, Francesco Chiofalo, Guenda Goria, Danilo D’Ambrosio, Aristide Malnati, Antonella Elia, Pietro Delle Piane, Ilaria Dalle Palle e Carlotta Dassì.

Barbara D’’Urso, con calze a rete e scarpe con tacchi da urlo, orecchini e anello con le proprie iniziali, vestino nero con piume e pajette, attorniata da palloncini rossi dappertutto. Insomma una ragazzina in un corpo di adulta.

Barbara nelle Stories Instagram ha pubblicato molteplici video della festa, con gli ospiti scatenati nel ballo sotto le note di It’s not right but it’s okay e di Can’t het yoi out of my head di Kylle Minogue, ma hanno anche cantato tutti in coro Abbracciame di Andrea Sannino. Arisa, in particolar modo, ha preso la canzone in parola ed ha ballato e cantato abbracciata a Vito Coppola.

Una festa in cui si sono divertiti tutti, sollecitati anche dalla festeggiata che più di un’occasione ha invitatoo gli ospiti ad alzarsi e ad andare a ballare.