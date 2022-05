A cura di Gilda Riga

Alessandra Amoroso è una delle cantanti italiane più amate e apprezzate dal pubblico.

Raggiunge il successo nel 2009 grazie alla partecipazione e al trionfo nell’ottava edizione di Amici di Maria De Filippi.

Alessandra nasce a Galatina, in Puglia, nell’agosto del 1986. Sin da giovanissima partecipa a numerose competizioni canore, e nel 2007 vince la seconda edizione del concorso pugliese Fiori di Pesco. A 17 anni partecipa per la prima volta ai provini per il talent show Amici, ma alla fine viene scartata benché abbia superato diverse audizioni. Nel 2009 riesce finalmente a fare il suo ingresso nella scuola più famosa d’Italia, vincendo la competizione e salendo alla ribalta nazionale.

Il primo singolo di Alessandra Amoroso è Immobile. Il brano raggiunge la prima posizione della Top Singoli e viene certificato Disco di Platino. A gennaio 2009 accede alla fase serale di Amici e a marzo viene proclamata vincitrice, ottenendo un premio di 200 mila euro e una borsa di studio del valore di 50 mila euro.

Nel corso della sua carriera ha ricevuto sette Wind Music Awards per le vendite dei suoi dischi, due MTV Awards, due Power Hit Estate e un Best Europe South Act, dove ottiene anche una candidatura come Best Worldwide Act. Ha inoltre ricevuto altre nomination ai World Music Awards, ai TRL Awards e ai Nickelodeon Kids Choice Awards.

Il 13 luglio il concerto a San Siro

Con la fine dello stato d’emergenza e il graduale ritorno alla normalità dopo due anni di restrizioni dovute alla pandemia da Coronavirus, Alessandra Amoroso potrà finalmente tornare ad esibirsi dinanzi ad un pubblico. E’ la stessa cantante ad annunciarlo sul suo profilo Instagram: “Il 13 luglio le mie due anime si incontreranno sul palco di San Siro, e quando chiudo gli occhi e sogno quel giorno, la prima immagine che vedo siete voi davanti a me – scrive Alessandra -. In questi anni avete fatto tanto per essere al mio fianco e so che lo sarete anche e soprattutto in un’occasione così speciale”.

I fan non vedono l’ora di assistere al concerto di Alessandra, che si esibirà il prossimo 13 luglio allo stadio “Meazza” di Milano.