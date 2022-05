A cura della Redazione

Lorella Boccia, co-conduttrice di Made in Sud insieme a Clementino, non sarà presente alla puntata di stasera, lunedì 9 maggio, perché affetta da Covid.

E’ la stessa ballerina a comunicarlo attraverso una Stories sul suo profilo di Instagram.

“Questa settimana non starò sul palco di Made in Sud perché sono risultata positiva – afferma Lorella -. Speravo di negativizzarmi presto ma non è stato così. Sono risultata positiva martedì mattina. I primi due giorni sono stati tremendi, ma adesso sto bene, molto bene e non vedo l’ora di tornare. Grazie a tutti per i messaggi sia qui che in privato. Grazie. Dai, dai, dai…”.

E così dopo Clementino dà forfait anche Lorella Boccia e non si sa chi sarà a sostituirla.

Quando è stato assente il rapper napoletano, a sostituirlo è stato Maurizio Casagrande. Ora è più che probabile che l’attore napoletano ricopra lo stesso ruolo e condurrà insieme a Clementino, che nel frattempo si è negativizzato, la puntata di lunedì sera.