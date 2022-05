A cura di zara penna

Avevano annunciato il loro amore con uno scatto alle Maldive. Kerem Bursin e Hande Ercel più di un anno fa erano in vacanza e pubblicarono una foto che li ritraeva insieme annunciando di fatto l’inizio della loro relazione.

Solo oggi, però, i tabloid hanno scoperto che quella famosa foto che ha rappresentato l’inizio della loro love story era semplicemente uno scatto pubblicitario. Questo, ovviamente, non vuol dire che anche la loro relazione fosse fasulla, ma molte fan, dopo aver appreso la notizia, hanno pensato che tra Kerem e Hande ci fosse una relazione finta.

A distanza di un anno Hande Ercel farà nuovamente tappa in una location esclusiva a scopi pubblicitari, ma questa volta con lei ci sarà Kaan Yıldırım.

Come è noto, Hande Erçel si è fatta un nome anche grazie alla storia d’amore che ha avuto con Kerem Bürsin, con il quale ha recitato nella serie tv Sen Çal Kapımı, conosciuta in Italia col nome di Love is in the air.

Dopo aver rotto con Kerem Bürsin, Hande si è innamorata nuovamente di un collega, e ad oggi ha una relazione amorosa con Kaan Yıldırım. La bella attrice raggiungerà la Grecia con l’attuale compagno per uno spot pubblicitario.

Secondo alcune indiscrezioni, l’attrice turca ha accettato l'offerta di una “vacanza pubblicitaria” in un famosissimo hotel di Mykonos, dove soggiornerà gratuitamente come una star di fama mondiale. Hande Erçel potrà godersi il mare e il sole lontano dai tabloid in una delle location più esclusiva dell’isola greca (il costo medio a notte dell’albergo in cui soggiornerà è di circa 1.000 euro).

La nuova relazione di Hande Erçel con l'attore Kaan Yıldırım è iniziata non molto tempo dopo la sua rottura con Kerem Bürsin. La coppia è stata avvistata insieme per la prima volta a Londra alcune settimane fa.