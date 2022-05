A cura di Benedetta Esposito

Ieri sera, 8 maggio, per la prima volta è andato in onda, su Rai1, Rinascere, il film che racconta la storia di Manuel Bortuzzo, ferito, per scambio di persona, da colpi di arma da fuoco e costretto alla sedia a rotella.

Se oggi Bortuzzo è famoso, e sui social vanta un considerevole numero di fan a lui affezionati, è indiscutibilmente e sicuramente merito del tragico incidente subito, ma anche per essere stato uno dei concorrenti del reality show Mediaset di Alfonso Signorini, Grande Fratello Vip.

Al programma di Canale 5, benché Manuel vi abbia partecipato solo per 4 mesi, lasciandolo in anticipo per problemi di salute, a pochi passi da una quasi certa vittoria, si è fatto numerosi amici, o almeno lui credeva fosse così.

Ma come si dice, i veri amici si contano sulle dita di una mano e così è stato. Della messa in onda del film Rinascere, sulle pagine Instagram degli ex colleghi del G.F.VIP, non è stata fatta alcuna menzione, tranne che in quelle di Gianmaria Antinolfi e Aldo Montano, con i quali, evidentemente, l’amicizia di Manuel, da lui considerata solida e sincera, è stata ricambiata.

Nessun altro, tranne loro due, sembrano aver mostrato alcuna vicinanza o aver speso qualche bella parola per il film, nemmeno alcuni dei componenti della casa di Cinecittà che sembravano invece essergli affezionati come: Alex Belli, Giucas Casella, Sophie Codegoni e Manila Lazzaro.

Sui social, i mancanti gesti da parte degli “amici” a Manuel, non sono passati inosservati e il web si è scatenato. Alcuni l’hanno tradotto come un tradimento, per altri, soprattutto su Twitter, invece, doveva andare proprio così.

C’è chi ha addirittura scritto: “Manuel Bortuzzo ha subito un brutto incidente, ma non è né il primo, né l’ultimo ad essersi trovato nel posto sbagliato al momento sbagliato”.

È chiaro che molti credono che Manuel sulla sua storia ci stia marciando un po' troppo e che ormai il volerla ripetere tramite un film sia solo un modo per farsi compatire oltre che arricchirsi, ancor di più, in soldi e fama.

C’è ancora chi sostiene che gli altri concorrenti del reality show, non abbiano gradito il fatto di non essere stati menzionati nel film, ma Bortuzzo del Grande Fratello Vip non ne ha proprio parlato.

Ritengo che in un rapporto d’amicizia, gioire per il successo dell’altro sia un aspetto fondamentale. La gelosia dimostra solo il contrario.

E voi, da che parte state?