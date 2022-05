A cura di Ludovica Ragonesi

Bianca Guaccero è stata per quattro anni il volto più amato della trasmissione di Rai 2 ‘Detto Fatto’.

Il programma ha da poco chiuso i battenti e, nell’ultima puntata del 5 maggio, la padrona di casa ha salutato i suoi telespettatori con un discorso finale non privo di polemiche.

Bianca Guaccero infatti non condurrà più la trasmissione pomeridiana di Rai 2, scatenando l’ira dei fan della bella attrice e conduttrice pugliese, che sui social hanno addirittura organizzato un movimento con tanto di hashtag (#biancaguacceroedettofattononsitoccano) per evitare la sostituzione della loro beniamina.

La Rai purtroppo però sembra essere irremovibile e, nella prossima programmazione autunnale, vedremo il programma Detto Fatto totalmente rivoluzionato nei contenuti, nella fascia oraria di messa in onda e nella conduzione.

Al posto della Guaccero subentrerà infatti la conduttrice e giornalista Mia Ceran, che ha accettato il nuovo incarico a condizione di poter dare un’impostazione personale ai contenuti della trasmissione.

Bianca Guaccero e Detto Fatto… è davvero finita?

La showgirl pugliese è molto attiva sui social e spesso regala ai suoi fan scatti della sua vita privata e i “dietro le quinte” delle sue giornate a lavoro.

Una foto su Instagram successiva all’ultima puntata di Detto Fatto, ha però riacceso la speranza dei suoi fan.

Nella caption del post, Bianca, soddisfatta dei risultati in termini di ascolti dell’ultima puntata di Detto Fatto, ha così scritto:

“Abbiamo chiuso a più del 6%!!! Grazie a tutto il mezzo milione di persone che ci ha seguito!!! A presto ragazzi !! Stay tuned!!!”

“A presto, stay tuned” (restate sintonizzati), suona come la promessa di un ritorno imminente per la bella Bianca.

Ma si tratta, come molti sperano, di un ritorno a Detto Fatto (e questo sarebbe davvero un bel colpo di scena), oppure vedremo presto Bianca Guaccero alla guida di una nuova trasmissione in Rai?

Per scoprirlo, come la stessa showgirl ci ha suggerito, non ci resta che stare in allerta in attesa di imminenti novità.