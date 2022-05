A cura di zara penna

Ballando con le Stelle ripartirà nell’autunno del 2022. Come annunciato già in diverse occasioni, ci saranno importanti novità nella nuova edizione.

Il giornalista Riccardo Signoretti ha dichiarato che uno dei nuovi giurati dovrebbe essere Bianca Guaccero. La conduttrice di Detto Fatto, infatti, sarebbe stata contattata da Milly Carlucci per sedere nel banco della giuria, e il suo ingresso sancirebbe di fatto l’uscita di scena di uno dei volti storici del programma di Rai 1, Guglielmo Mariotto. Per ora, i diretti interessati non hanno confermato né smentito.

Carol Alt ritorna a Ballando con le Stelle?

La Carlucci, nel frattempo, ha iniziato la selezione dei possibili concorrenti del programma. Secondo un’indiscrezione riportata dal settimanale Vero Tv potrebbe esserci un gradito ritorno sulla pista da ballo: si tratta di Carol Alt. Per l’attrice e modella americana sarebbe la seconda volta a Ballando, dopo la partecipazione nel 2009 in coppia con Raimondo Todaro. In quella edizione a trionfare fu la coppia composta da Emanuele Filiberto e Natalia Titova. Se il nome di Carol Alt venisse confermato si tratterebbe di una novità assoluta per Ballando con le Stelle. Infatti, fino ad oggi nessun concorrente ha mai avuto la possibilità di gareggiare due volte.

I nomi dei possibili nuovi concorrenti

Oltre al nome dell’attrice statunitense, ce ne sono molti altri in lizza. Secondo i rumors degli ultimi giorni potrebbero entrare nel cast di Ballando con le Stelle 2022 anche Paola Barale, Violante Placido, Beppe Convertini, Emanuel Caserio, Michelangelo Tommaso, Mara Venier e Monica Marangoni.

Milly Carlucci al momento non si è ancora pronunciata, neanche in merito ai componenti della giuria. Non è ancora chiaro se resteranno Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli, Ivan Zazzaroni e Fabio Canino. Al momento l’unico con la valigia pronta sembra essere Guglielmo Mariotto.

Oltre a Bianca Guaccero, nel banco dei giurati dovrebbe sedere anche Simone Di Pasquale, storico ballerino di Ballando con le Stelle, amico e coreografo di Milly Carlucci.