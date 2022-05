A cura di Ludovica Ragonesi

Serena Bortone ha appena trascorso un weekend da turista nella bellissima città di Trieste.

La conduttrice del programma di Rai1, Oggi è un altro giorno, è normalmente impegnata con la sua trasmissione tutti i giorni dal lunedì al venerdì.

Quale occasione, se non il weekend, quella per godersi il tempo libero e dedicarlo alle proprie passioni?

Così la vulcanica Serena, molto attiva sui social, ha reso partecipi i suoi follower della sua toccata e fuga nella città del vento, dove, come ogni turista che si rispetti, ha documentato con tanto di foto le sue visite nei musei della città.

Serena Bortone è diventata un volto familiare per i telespettatori Rai 1 da circa tre anni a questa parte, quando, subentrando a Caterina Balivo che era alla guida del programma Vieni da me, si è “impossessata” della fascia pomeridiana del palinsesto di Rai 1 con il programma Oggi è un altro giorno.

Ma Serena Bortone è uno degli assi della Rai già da molti anni.

La sua carriera televisiva è iniziata con il giornalismo politico alla fine degli anni Novanta, quando ha lavorato per la rubrica parlamentare della Rai ‘TeleCamere’.

Serena è stata poi autrice, inviata e conduttrice di molti programmi noti di Rai 2 e Rai 3, quali mi Manda Raitre e Agorà.

Con il suo attuale programma, Serena Bortone ha raggiunto una notevole popolarità.

La conduttrice è infatti molto amata dagli spettatori che la seguono fedelmente oggi giorno.

Weekend da turista con… stile

Una donna di cultura come Serena, non poteva che prediligere l’arte per trascorrere il suo weekend.

Così, la sua ultima tappa a Trieste è stata dedicata all’esplorazione degli angoli più belli della maestosa città e alle visite ai musei.

Ma Serena, come spesso accade, ha riservato ai suoi fan anche qualche foto simpatica, in cui appare spensierata e scanzonata, come l’amica che tutti vorremmo avere.

Subito virale la foto della Bortone che fa aperitivo in piazza Untà d'Italia, indossando un paio di occhiali da sole davvero originali. Una montatura super glamour che svela il lato simpatico, sbarazzino e “artistico” della bravissima Serena.