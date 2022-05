A cura di Ludovica Ragonesi

Valeria Marini non finisce mai di stupire.

L’esplosiva star della televisione italiana, sebbene ultimamente non rivesta un ruolo da protagonista in nessuna delle trasmissioni delle emittenti nostrane, è onnipresente sui social.

La bionda showgirl augura spesso il buongiorno “stellare” ai follower, con dirette dalla sua camera da letto, dove, insieme ai suoi gattoni persiani, si mostra sexy e pronta di tutto punto per dare inizio ad un nuovo giorno.

Dal suo appartamento romano, la Marini ha postato a sorpresa proprio questa mattina una diretta che ha incuriosito i fan.

Nel video Valeria si affaccia al balcone di casa per riprendere ciò che stava accadendo sotto casa sua: ebbene, si tratta del set del film americano Fast and Furious, che in queste giorni si sta girando proprio tra le strade della Città eterna.

Un set sotto casa. E dove se non sotto l’appartamento della Marini?

Fortissima la tentazione della Valeriona nazionale di scendere e prendere parte alle riprese ma, ahilei, non è inclusa nel cast della produzione internazionale.

A Valeria Marini non resta quindi che assistere ai ciack del film dal balcone di casa sua.

Valeria Marini e la foto scoop che ha lasciato tutti senza parole

Valeria Marini in questi giorni ha fatto nuovamente parlare di sè per una vicenda avvenuta durante la sua partecipazione al Grande Fratello Vip del 2020.

La Marini in quell’edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini, litigò con la sua coinquilina nella casa Antonella Elia.

Piccoli screzi tra le due e una rivalità che sembrava aver lasciato strascichi pesanti.

Invece, inaspettata, arriva la foto delle due bionde showgirl sedute vicine e sorridenti in occasione del party per il compleanno di Barbara D’Urso.

Super scoop per una riappacificazione che nessuno si aspettava.