A cura di Benedetta Esposito

Sessantaseiesima edizione dell’Eurovision Song Contest e tanto entusiasmo, questi gli ingredienti fondamentali per la serata di oggi 10 maggio. Laura Pausini, insieme a Mika ed Alessandro Cattelan saranno i conduttori di questo evento indimenticabile.

Un anno fa, l’Eurovision si concludeva con la vittoria dei Maneskin a Rotterdam, quest’anno è il Pala Olimpico di Torino ad ospitare i cantanti e l’enorme folla prevista per questa occasione.

Per questa serata vi è tanta attesa, ma anche curiosità per gli eventi dei giorni successivi, soprattutto per il 14 maggio in cui verrà proclamato il vincitore.

Sembra essersi svolta solo ieri la diretta di Sanremo, il festival della musica italiana condotto da Amadeus, che all’inizio di quest’anno ha fatto grande scalpore e in cui Laura Pausini, durante una delle serate, dopo essersi esibita con il suo singolo Scatola e aver annunciato l’uscita del film sulla sua vita, Piacere di Conoscerti, ha confessato, con gran gioia, di essere una delle conduttrici dell’Eurovision 2022.

Laura Pausini su Instagram presenta in anteprima i 3 presiosi abiti che indosserà durante le serate

Dopo mesi di attesa, finalmente il momento è arrivato e la Pausini, con un post su Instagram, ha voluto già anticipare qualcosa ai suoi fan: “Ragazzi questa sera inizia la mia avventura all’Eurovision, sono molto felice ed emozionata. Grazie a @Vogueitalia e @Franragazzi, oggi vi presentiamo in anteprima i 3 preziosi abiti che indosserò questa sera disegnati per me da @ppiccioli e @maisonmvalentino”.

La cantante ha voluto mostrare in anteprima gli abiti che indosserà nel corso delle serate, tra cui spicca uno dal colore shock, un rosa/fucsia abbagliante, con il quale sicuramente non passerà inosservata. Laura continua, inoltre, spiegando la scelta di questo colore: “Pink come la vita, la musica, il rinascimento e la pace”.

La foto pubblicata dalla Pausini, con indosso l’abito dal colore sgargiante, ha riscontrato consensi da parte dei suoi fan che, prontamente, hanno commentato con cuori e parole positive.