A cura di zara penna

Alessandra Celentano è sempre stata l’insegnate più temuta della scuola di Amici di Maria De Filippi.

Ha sempre ricoperto il ruolo di strega cattiva incassando polemiche e accuse pesanti da parte delle fan del talent.

Non si è mai limitata, non è mai scesa a compromessi. Come ha spesso affermato è rimasta fedele a se stessa, senza illudere gli allievi quando non ha ritenuto esistesse un talento di partenza.

La maestra Celentano ha sempre mostrato un carattere forte, non essendosi mai nascosta dietro un dito, ma avendo sempre espresso il proprio parere in maniera chiara e diretta.

Nelle ultime settimane però sui rumors correva voce che la Celentano abbandoni il talent per sempre e che questa sarebbe stata dunque l’ultima edizione di Amici dopo anni.

Alessandra Celentano: "Lasciare Amici? Non ci penso proprio, è la mia famiglia"

La Celentano nel corso di un’intervista per Nuovo Tv, ha concesso dettagli in più sulla sua attuale situazione professionale nel talent show. “Sono in pace con me stessa…” - ha esordito la Celentano -. “Le mie liti non fanno mai parte dello spettacolo. Perché io sono sempre molto vera. So che tutto quello che dico è verità, per cui non mi devo rimproverare nulla. E’ inutile che si illudono i ragazzi, perché tanto prima o poi la testa la sbatteranno da soli”.

Sul suo ipotetico addio al programma, Alessandra Celentano ha risposto in maniera molto chiara e diretta.

”Non ci penso, il programma è diventato la mia famiglia. E’ un lavoro che amo e che non diventa mai noioso”. Con queste parole Alessandra Celentano ha letteralmente smentito le voci sul suo possibile abbandono alla scuola di Amici di Canale 5. D’altra parte c’è anche da dire che tra Alessandra Celentano e Maria De Filippi c’è una lunga e rispettabile amicizia nonostante non manchino mai gli screzi all’interno della scuola più famosa d’Italia.