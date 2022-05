A cura di zara penna

Demet Özdemir e Can Yaman di nuovo insieme. I fan dei due attori turchi in visibilio.

Era nell’aria. La Turchia ora comunica l’ufficialità. Il 14 giugno arriverà l’attesissimo spot della Disney Plus, che per la prima volta approderà in Turchia.

Nelle ultime ore, i tabloid turchi hanno concesso ulteriori dettagli sul nuovo spot pubblicitario che verrà realizzato per celebrare l’arrivo di Disney+ in Turchia il prossimo 14 giugno 2022. Lo spot si chiamerà “The Disney Effect” e le riprese inizieranno il 25 maggio per poi proseguire fino al prossimo 6 giugno 2022.

I media turchi hanno inoltre rivelato non solo i nomi di alcuni degli attori che parteciperanno alla pubblicità, ma anche alcune sceneggiature, in cui si vedranno gli attori turchi alle prese con le loro attività quotidiane mentre guardano la piattaforma Disney.

Can Yaman e Demet Özdemir insieme in uno spot di Disney+

Come già accennato diverse volte ci sarà anche l’amatissimo Can Yaman che, secondo quanto rivelato dal Birsen Altunas, nello spot lo vedremo intento a fare esercizio su un tapis roulant nella sua palestra personale, mentre guarda The Walking Dead in tv.

La novità è che con lui nello spot ci sarà anche Demet Özdemir. Ovviamente non sarà in sua compagnia, ma anche l’attrice di DayDreamer sarà intenta a sfaccendare qualche sua attività quotidiana.

Il sito cita solo una parte degli attori turchi che parteciperanno allo spot. Altra star conosciuta in Italia è Hande Erçel, Eda Yildiz di Love Is In The Air, e Pınar Deniz, protagonista della serie Netflix Love 101.

Nella pubblicità, la Erçel sarà in compagnia di amici e con una grande porzione di popcorn mentre guarda il film d’animazione “Up”, mentre la Deniz si godrà il classico Disney “Il Re Leone” sul suo tablet mentre prepara dei frullati in cucina.