A cura di Ludovica Ragonesi

Antonella Clerici è il volto della Rai che più di tutti accompagna, da diversi anni ormai, gli italiani al pranzo della settimana.

Con la Prova del cuoco prima e con É sempre Mezzogiorno poi, la bionda conduttrice rallegra le ore prima del pranzo con le sue trasmissioni a tema gastronomico, condite sempre dalla sua frizzante simpatia e spontaneità.

Oggi però (i telespettatori più affezionati lo sanno molto bene) è andata in onda una puntata diversa del programma della Clerici. Una versione speciale, per così dire.

Si è trattato infatti di una raccolta delle varie ricette registrate in trasmissione, durante le puntate passate.

Grande spavento per Antonella Clerici. Lei stessa spiega i motivi

Ma come mai non c’è stata la diretta?

A spiegarlo ci ha pensato proprio la padrona di casa che, in una diretta sui social, ha svelato i motivi della sua assenza:

“Ciao amici. Solo per dirvi che oggi non sono in onda perché stanotte ho avuto la febbre molto alta, ho avuto una sorta di intossicazione, quindi non sono stata tanto bene. Spero domani di essere assolutamente con voi e quindi a prestissimo. Un abbraccio”.

Antonella Clerici è quindi a casa sua, per recuperare da quella che lei stessa ha definito una brutta intossicazione, che le ha portato febbre e malessere.

Lo spettro del Covid dovrebbe quindi essere definitivamente allontanato.

In ogni caso, in via precauzionale, oggi nessuno era in studio.

Anche Lorenzo Biagiarelli (fidanzato della giornalista Selvaggia Lucarelli), braccio destro della Clerici in trasmissione, ha introdotto la puntata odierna, in collegamento Skype direttamente da casa sua.

Si è trattato quindi solo di un piccolo stop per Antonella Clerici che, se dovesse recuperare al 100%, già da domani potrebbe tornare regolarmente in onda con la sua trasmissione.