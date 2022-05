A cura di Ludovica Ragonesi

Manila Nazzaro diventa imprenditrice e lancia una nuova linea di make-up.

‘Sophie Milano’, questo il nome del brand fondato dalla ex Miss Italia, è una linea di prodotti per il make-up, specializzata nei trattamenti di bellezza per gli occhi.

Manila Nazzaro, del resto, ha fatto proprio dello sguardo il suo punto forte.

Per il lancio della nuova linea, la Nazzaro ha organizzato un evento in una location da favola che ha richiamato moltissimi vip.

Nella cornice di un bistrot country chic, la neo imprenditrice ha accolto i propri ospiti in uno splendido abito blazer blu cobalto.

Amici storici e nuovi per supportare la sua nuova scommessa professionale.

Cena con vip e… ospiti a sorpresa

Manila Nazzaro ha partecipato all’ultima edizione del Grande Fratello Vip, condotta su Canale 5 da Alfonso Signorini.

Nella casa più spiata d’Italia, Manila Nazzaro si è distinta per la discrezione e l’equilibrio dei suoi atteggiamenti.

Proprio nel corso del reality show, Manila ha stretto un’amicizia fortissima con un’altra inquilina della casa di Cinecittà, Miriana Trevisan.

Le due donne, anche fuori dal programma, sono inseparabili.

E quindi proprio Miriana non poteva mancare all’evento.

Tra i tanti ospiti, Patrizia Pellegrino, Charlie Gnocchi, Carmen Russo, Valeria Marini ed ex gieffini che hanno condiviso con Manila l’esperienza nella casa, come Aldo Montano e, appunto, Miriana Trevisan.

A sorpresa tra gli ospiti spunta anche Pamela Prati che, di rosso vestita, ha preso parte allo stesso evento in cui c’era anche Valeria Marini.

La rivalità tra la Marini e la Prati è stata spesso alla base di molti pettegolezzi.

Tuttavia, le due ex prime donne del Bagaglino, hanno trascorso in totale convivialità la serata in onore dell’amica in comune, Manila.