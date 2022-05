A cura di Ludovica Ragonesi

Raoul Bova e Francesca Chillemi insieme per Disney Plus.

I due attori sono stati ingaggiati per il doppiaggio del film Disney “Cip e Ciop - agenti speciali”, in onda in esclusiva su Disney Plus a partire dal 20 maggio.

Raoul Bova sta vivendo in queste settimane una rinascita professionale grazie al ruolo da protagonista che riveste nell’amata fiction Rai, Don Matteo 13.

Il bellissimo attore ha preso il posto dello storico protagonista, Don Matteo appunto, interpretato per più di venti anni dall’iconico Terence Hill.

In Don Matteo 13, Raoul Bova veste i panni (anzi la tonaca) di Don Massimo, giovane prete dal passato misterioso che, in sella alla sua moto, aiuterà i carabinieri della locale caserma a risolvere i misteri dell’apparentemente tranquilla Spoleto.

Gli ascolti di Don Matteo 13, con l’ingresso del nuovo protagonista, non deludono e al momento fanno ben sperare. Raoul Bova, a dispetto delle iniziali diffidenze, sembra già aver raccolto consensi nei fan più sfegatati della fiction Rai.

Francesca Chillemi ha invece da poco concluso le riprese della serie Viola come il mare, in cui la vedremo recitare insieme al muscoloso attore turco Can Yaman.

Viola come il mare andrà in onda sulle reti Mediaset. Grande novità dunque per la Chillemi che invece, da molti anni a questa parte, è uno dei volti più amati di un’altra fiction di successo delle reti Rai, ‘Che dio ci aiuti!’, dove recita accanto alle eccezionali Elena Sofia Ricci e Valeria Fabrizi.

Un progetto in comune per Raoul Bova e Francesca Chillemi?

Ci voleva dunque un progetto della Disney per unire due degli attori più amati del nostro Paese.

Per il momento, sia Raoul Bova che Francesca Chillemi, hanno prestato solo le proprie voci per il film “Cip e Ciop - agenti speciali”.

Chissà che la Rai, visto il successo dei due attori, non decida di farli recitare insieme, magari con un crossover (come già avvenuto) tra Don Matteo e Che Dio ci aiuti! o con una fiction totalmente nuova, cucita su misura per i due attori. I fan di Raoul e Francesca lo sperano!