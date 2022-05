A cura di Franci Russo

Stasera, giovedìm 12 maggio, sul palco dell’Eurovision Song Contest di Torino toccherà, tra glia altri, a San Marino, con Achille Lauro, e a Malta, con Emma Muscat (ex concorrente di Amici).

La giovane cantante, 23 anni, è nata e cresciuta a Malta, ma è conosciuta dal pubblico del nostro Paese per aver partecipato nel 2018 alla 17esima edizione di Amici, il talent show di Canale 5 in cui è riuscita a raggiungere la semifinale. Per la cantante, quindi, è un po’ come giocare in casa. “Essere considerata la terza italiana all’Eurovision mi rende orgogliosa", ha detto in una recente intervista.

Achille Lauro si esibirà per settimo, preceduto da Malta con Emma Muscat.

In tutto stasera si esibiranno 18 Paesi. Ad aprire la competizione canora sarà la Finlandia mentre chiuderà la Repubblica Ceca. In gara ci saranno i cantanti di Finlandia, Israele, Serbia, Azerbaijan, Georgia, Australia, Cipro, Irlanda, Macedonia del Nord, Estonia, Romania, Polonia, Montenegro, Belgio, Svezia e Repubblica Ceca.

Stasera 18 Paesi in gara, ma solo dieci si qualificheranno per la finale

Ospiti della serata, il Volo, il trio composto da Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto, tornerà sul palco dell’Eurovision riadattando il pezzo ‘Grande Amore’, il singolo che, nel 2015, quando il trio ha rappresentato l’Italia nella 60esima edizione dell’evento, si è aggiudicato il primo posto al televoto e il terzo in assoluto. Infine, sarà la volta di un inedito e atteso duetto tra Laura Pausini e Mika.

Ma gli occhi del pubblico italiano saranno puntati tutti su Achille Lauro, che si esibirà con il brano Stripper.

Alla finale parteciperanno 25 Paesi: 10 classificati nella prima semifinale e 10 nella semifinale di stasera. A questi si aggiungeranno i 5 Paesi che fanno parte dei Big Five, ovvero Italia, Francia, Germania, Inghilterra e Spagna. Sono quelli che per primi hanno contribuito a supportare l'Unione europea di radiodiffusione e che tutt'oggi ne sono i principali sostenitori.

I 18 Paesi di stasera con i relativi cantanti e brani: