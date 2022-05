A cura di zara penna

Emma Marrone è tra le artiste più amate degli ultimi anni. Ex allieva di Amici di Maria De Filippi, è riuscita a raggiungere in pochi anni un successo dietro l’altro. Decine di sue canzoni hanno conquistato i piani alti delle classifiche, per questo ora è una delle voci in assoluto più richieste. “Calore”, “Non è l’inferno”, “Amami” e “Occhi profondi” sono solo alcuni dei titoli dei brani che l’hanno resa famosa, ma ce ne sarebbero ancora tantissimi altri.

Emma è molto attiva sui social, dove conta milioni di followers.

Dopo la rottura con Stefano De Martino, che ha tradito Emma con Belen Rodriguez diventata poi sua moglie, la cantante ha avuto diverse relazioni, la più importante con Marco Bocci.

Emma Marrone e Blanco: cosa c'è di vero?

Diversi flirt le sono stati attribuiti, anche se non tutti sono stati confermati. A tal proposito, da qualche settimana è spuntato un nuovo nome. Stando a quanto si apprende da alcuni rumors, Emma Marrone avrebbe una love story con il vincitore dell’ultima edizione del Festival di Sanremo, Blanco. Quest’ultimo ha conosciuto a sua volta una rapida notorietà negli ultimi tempi grazie all’album d’esordio, “Blu Celeste”, che ha ottenuto ottimi riscontri a livello commerciale. Quest’anno, poi, è salito alla ribalta nazionale dopo vinto il Festival di Sanremo. Sul palco dell’Ariston ha stregato il pubblico italiano con la canzone “Brividi”, cantata in duetto con il rapper italo-egiziano Mahmood.

Blanco è anche protagonista dell’Eurovision Song Contest. Lui ed Emma sono molto vicini ultimamente. Qualche settimana fa hanno pubblicato un’immagine su Instagram in cui sembravano particolarmente intimi: dopo questa foto il web è letteralmente impazzito. Tutti vorrebbero che tra i due iniziasse una love story, e lo si evince anche dai tantissimi commenti dei fan.

Al momento, ovviamente, sono solo “pettegolezzi da tastiera”. Non sono arrivate conferme da parte dei due interessati, né tantomeno delle smentite.