A cura di Ludovica Ragonesi

Romina Power su una Vespa di un acceso colore rosa. Amarcord per la nota cantante e attrice, ex moglie di Al Bano Carrisi, che, sulla sua pagina Instagram, condivide un simpatico scatto.

La foto postata dalla bella Romina, la ritrae su una Vespa vintage pink. Nella caption del post Romina scrive: “Ho incontrato una vecchia amica rimessa a nuovo. Ricordi di quando negli anni ‘60 giravamo per Roma insieme senza patentino e senza casco”.

L’ex signora Carrisi è nota per la sua proverbiale simpatia e, dalla foto in questione, si capisce benissimo che è montata in sella alla Vespa giusto il tempo dello scatto.

Però, nella didascalia la confessione: negli anni Sessanta infatti, la Vespa sarebbe stata per Romina una fedele compagna di avventure che l’ha accompagnata a scorrazzare in giro per Roma in totale libertà. Senza patente e senza casco, appunto.

Ad onor del vero, in quegli anni non c’era l’obbligo del casco né del patentino e Romina, come tutti gli italiani, poteva godersi il vento fresco delle primavere romane senza incorrere in alcuna infrazione.

Romina Power, la sua vita oggi da nonna ed artista

Oggi Romina Power è la dolcissima nonna dei 3 nipotini Kay Tyrone, Cassia Ylenia e Ryo Inés, figli della terzogenita Cristèl Carrisi.

Dopo un lungo ritiro dalle scene, Romina Power ha ripreso, da diversi anni ormai, ad esibirsi accanto all’ex Al Bano Carrisi, con performance canore e duetti che hanno fatto sognare i fan di una delle coppie più belle dello spettacolo.

Tuttavia Romina Power si dichiara single ed è felice e appagata dall’arte (una delle sue passioni è infatti, oltre al canto e alla recitazione, è la pittura) e da progetti professionali di respiro internazionale, come la sua partecipazione all’ultimo film del regista messicano Guillermo del Toro, La Fiera delle Illusioni - Nightmare Alley.