A cura di Gilda Riga

Soleil Sorge ha dato vita ad un nuovo progetto su cui stava lavorando da diversi mesi, come più volte annunciato dall’influencer sui suoi canali social.

Si tratta di State of Soleil – Planet inspired lifestyle and stat of mind, letteralmente Stile di vita e stato d’animo ispirati al pianeta, e ciò spiegherebbe la presenza nelle scorse settimane dell’ex gieffina in Puglia.

Restano ancora poco chiare, però, le finalità specifiche che la Sorge vorrà perseguire con questo nuovo progetto, ma siamo certi che a breve sarà lei stessa a rendere edotti i fan.

Soleil Sorge contro Instagram: "Mi stanno limitando"

Poche ore dopo aver creato l’account Instagram State of Soleil, la Sorge è stata letteralmente invasa da richieste di seguire la pagina, che ha già raggiunto la cifra record di settemila followers. Ma c’è un problema: a quanto pare Instagram si è messo di traverso, ed è la stessa Soleil a spiegare cosa sta accadendo ai suoi seguaci: “Volevo dirvi che Instagram ha imposto un tremendo limite sul numero di persone che posso accettare per seguire la mia nuova pagina. Portate pazienza così come la sto portando io, pian piano spero la situazione si sblocchi così da potervi accettare tutti”.

Soleil Sorge è uno dei personaggi televisivi più in vista del momento. La partecipazione al Grande Fratello Vip ed a La Pupa e il Secchione Show l’hanno portata molto velocemente alla ribalta nazionale, e di fatto è riuscita a trasformare i reality show in un vero e proprio lavoro. Naturalmente il suo sogno sarebbe quello di condurre un programma tutto suo, ma al momento non esistono indiscrezioni al riguardo. Dopo aver collaborato con MTV, molti fan avevano ipotizzato e sperato che a Soleil potesse essere affidata la conduzione proprio di uno dei reality che vanno in onda sul canale presente sulla piattaforma satellitare Sky. Si tratta solo di rumors, ovviamente.

Nel frattempo la Sorge potrà concentrarsi su altri progetti che sono in itinere, in attesa di realizzare il suo sogno e condurre uno show tutto suo.