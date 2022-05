A cura di zara penna

Manuela e Luciano sono in crisi. La coppia nata nell’ultima edizione di Temptation Island sta vivendo un momento di crisi.

Luciano era il tentatore, Manuela la fidanzata di Stefano Sirena. Nel corso dell’avventura in Sardegna, Luciano e Manuela si sono avvicinati sempre più. Alla fine Manuela ha deciso di chiudere con Stefano e abbandonare l’isola con il suo nuovo amore Luciano.

I due sono sempre stati molto attivi e presenti, sia insieme che singolarmente come coppia. Nelle ultime settimane, però i fan hanno notato un’assenza ed è subito scattato il dubbio su una possibile rottura.

Luciano, così, in una serie di storie pubblicate su Instagram, conferma il momento di crisi con Manuela.

“In tanti mi state scrivendo sulla situazione mia e di Manuela. – ha raccontato Luciano Punzo su Instagram – Sì, è tutto vero, infatti io non volevo rispondere, né volevo che si venisse a sapere, perché non sono amante del parlare e del dire tutto ciò che accade. Io non me la sto passando in maniera molto bella. È un momento particolare della mia vita, sia a livello familiare che a livello sentimentale. Io con Manuela volevo alcune cose che non mi sono state concesse da lei. Da una parte posso pure capire, dall’altra mi ha portato a pensare di distaccarmi da lei”.

Stando al racconto di Luciano, pare che il giovane napoletano abbia tentato il tutto e per tutto andando a Brindisi. “Sono sceso anche a Brindisi a parlare con lei, ma niente. Infatti abbiamo deciso insieme di prenderci un po’ di tempo per pensare, un po’ di tempo per noi. Adesso voglio restare solo con me stesso e anche lei. Non ci sono stati tradimenti, è un motivo più serio“. Con questa frase Luciano chiude la sua storia Instagram.

Non si fa attendere poi la risposta di Manuela che attraverso il social dice “Sono diversi i motivi, sono questioni molto serie e delicate di cui sono a conoscenza solo le persone a noi più care. Nei prossimi giorni cercheremo di trovare le parole e la forza di parlare con voi”.

Fi qui nulla di anormale. Sono due giovani che stanno vivendo un momento particolare della loro vita.

Qualcosa però sconvolge il web. Un esperto di gossip lancia una bomba su Luciano e la sua vacanza a Lourdes, in compagnia del suo amico Giuseppe. Secondo quanto si evince dal web, l’esperto insinua che Luciano possa essere omosessuale, e sarebbe questo il motivo per cui ha lasciato Manuela. Ovviamente, visto che non ci sono conferme, sembra che l’esperto di gossip stia usando qualche commento di troppo degli hates di Luciano.

La bomba però ha sconvolto il web, soprattutto perché ad oggi ancora non è stato divulgato il reale motivo, e la continua frequentazione tra Luciano e Giuseppe ha finito con insinuare il dubbio che assale le migliaia di fan.