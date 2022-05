A cura di Gilda Riga

Valentina Ferragni ha finalmente raggiunto le Hawaii dopo un viaggio durato quasi 24 ore.

L’influencer e imprenditrice digitale, creatrice del marchio Valentina Ferragni Studio, si trova nella splendida location di Maui per presenziare ad un’iniziativa, e a breve verrà raggiunta anche dal fidanzato Luca Vezil che nel frattempo si trova a Los Angeles per lavoro.

Nel frattempo, anche se si trova lì da sola, la più piccola delle sorelle Ferragni si sta godendo le incredibili bellezze del luogo e il cibo locale.

Valentina Ferragni ai fan: "Proteggetevi dal sole"

Valentina ha approfittato del tempo libero a disposizione anche per tornare su una vicenda che suo malgrado ha vissuto in prima persona, rispondendo ad alcune domande che le hanno fatto i suoi 4 milioni di followers su Instagram: “Mi è arrivato un direct molto importante e vorrei prendermi due minuti per rispondervi. Mi avete chiesto se adesso ho paura di prendere il sole. A novembre mi hanno asportato dalla fronte un carcinoma basocellulare, e la sua formazione può essere stata causata da una serie di fattori: uno di questi sicuramente è l’esposizione al sole. Probabilmente la mia pelle chiara è predisposta, o esiste una condizione genetica, anche se non esiste una reale certezza su cosa abbia causato la formazione del carcinoma. Sicuramente l’esposizione al sole è almeno il 50 per cento del motivo, questo è certo. Ma possono esistere altre tantissime motivazioni per cu ho avuto questo carcinoma, e non è escluso che in futuro possano formarsene altri. Questa cosa ha completamente cambiato il mio modo di prendere il sole. In questi mesi ho evitato l’esposizione, e avevo sempre protezione 50 e ho sempre indossato un cappellino o qualsiasi cosa che potesse coprirmi il viso. E questa vacanza sarà la prima volta in cui potrò prendere il sole tranquillamente. Prima avevo un approccio un po’ stupido sull’abbronzatura, non penso ci sia abbastanza conoscenza e informazione su quello che può fare il sole e sui danni che provoca, e questo non riguarda solo me che ho la pelle molto chiara, ma può capitare a tutti. Quindi ascoltatemi: mettete protezione 50 sia sul viso che su tutto il corpo”.

Grazie Valentina, seguiremo i tuoi preziosi consigli.