A cura di Ludovica Ragonesi

Giulia De Lellis, una delle influencer più conosciute in Italia, è sempre in giro per il mondo, alla ricerca delle experience più esclusive da condividere con i propri follower.

Il suo ultimo viaggio l’ha portata negli Stati Uniti, precisamente a San Diego, in California, per assistere all’esclusiva sfilata di Louis Vuitton (Cruise collection).

Mai viaggio però è stato più complicato per l’influencer romana.

Giulia ha postato nelle storie di Instagram frammenti della sua lunga attesa in aeroporto, prima che venissero avviate le procedure d’imbarco per il volo diretto negli U.S.A.

Decollo in ritardo con attesa interminabile nella Lounge, dove Giulia ha scritto di aver mangiato qualsiasi cosa per ingannare il tempo (in realtà la foto postata dalla De Lellis era quella di una bowl dall’aspetto molto sano, con yogurt e cereali).

La disavventura dell’influencer non è stata uno scherzo

Ma poi l’inaspettato: Giulia De Lellis è stata perquisita durante le procedure d’imbarco.

Una procedura di controllo che qualsiasi viaggiatore sa che può normalmente avvenire in maniera random. Ma il fatto che proprio l’influencer sia stata fermata tra le decine di passeggeri pronti ad imbarcarsi, ha fatto addirittura nascere il sospetto in lei che potesse essere uno scherzo de Le Iene.

Nulla di più sbagliato, ma normale procedura di controllo e sicurezza in aeroporto.

Dopo tante ore e mille peripezie, finalmente la De Lellis è giunta a destinazione e, come ogni influencer che si rispetti, ha postato le immagini dell’esclusiva sfilata di Louis Vuitton.

Giulia De Lellis è nota non solo nel mondo dei social.

La 26enne di Zagarolo infatti è divenuta famosa grazie alla tv, dopo la sua partecipazione ad uno dei programmi più longevi di Canale 5, ‘Uomini e Donne’, condotto da Maria De Filippi.

Giulia vi ha preso parte nel 2016 nel ruolo di corteggiatrice del tronista Andrea Damante, che poi sarebbe diventato il suo fidanzato per molti anni. I due si sono poi lasciati.

Giulia De Lellis ha fatto parlare di sè anche per la sua partecipazione al reality show Grande Fratello Vip, durante il quale confessò di non aver mai letto un libro in vita sua.

In compenso, Giulia ne ha scritto uno, ispirata dal tradimento del suo ex Damante.

In questa fase della sua vita, Giulia De Lellis sembra essere lanciatissima verso la carriera nel mondo della moda, sia come modella che come brand ambassador.