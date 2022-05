A cura di zara penna

Mediaset: Can Yaman soggetto di una tesi di laurea di una fan italiana.

Can Yaman è ormai un fenomeno mediatico senza precedenti. L’attore turco è riuscito in breve tempo a conquistare l’Italia grazie alla serie tv turca DayDreamer con la partner Demet Ozdemir, fiction andata in onda su Canale 5.

Ogni volta che è protagonista di un evento, i fan si scatenano e sono subito pronti a commentare tutto quello che lo riguarda e a seguirlo in ogni sua tappa.

Che ormai si sia diffusa la Can Yaman-mania è risaputo. Donne di qualsiasi età amano il noto attore non solo per la sua bellezza indiscussa, ma anche per la sua bravura, il talento e il suo gran cuore. Can infatti è molto impegnato nel sociale soprattutto per quanto riguarda i bambini malati: ha una sua associazione e in diverse occasioni propone eventi a sostegno di questa nobile battaglia.

Una tesi di laurea su Can Yaman

Che le fan ne subiscano l’influenza è comprensibile, ma una notizia nelle ultime ore sta facendo il giro del web: Can Yaman è diventato protagonista di una tesi di laurea. Una studentessa, laureanda in Sociologia dei Processi Culturali Comunicativi, ha elaborato una tesi dal titolo, “L’interazione sociale in tempo di pandemia attraverso un fenomeno mediatico: Can Yaman”.

La notizia ovviamente è arrivata al diretto interessato, ed infatti è stato proprio l’attore turco a diffonderla attraverso i suoi canali social: “Sono senza parole, sono curioso di questa tesi su di me…” ha commentato.

E’ la prima volta in assoluto che un attore straniero diventa argomento di una tesi di laurea. Questo testimonia come Can Yaman sia davvero un fenomeno sociale. Intanto l’attore turco continua ad essere molto richiesto e impegnato. Terminate le riprese di Viola come il mare, con Francesca Chillemi, tornerà in Turchia per la serie El Turco con Hande Ercel, l’attrice protagonista di Love is in the air. Can Yaman, infatti, ha firmato un contratto con Disney Plus così come i suoi colleghu attori, Demet Ozdemir, Hande Ercel e Kerem Bursin.