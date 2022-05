A cura di Gilda Riga

Sangiovanni ha fatto tappa a Napoli per il suo concerto al Palapartenope.

Bagno di folla per il cantante salito alla ribalta dopo la partecipazione ad Amici di Maria De Filippi, spesso al centro del gossip per la sua relazione con la ballerina Giulia Stabile (anche lei nel talent di Mediaset), che sembra essere giunta ai titoli di coda nonostante i due non si siano ancora espressi al riguardo.

La commovente lettera di una fan

Al suo arrivo nel capoluogo campano, Sangiovanni è stato travolto dall’affetto dei fan che gli hanno fatto sentire tutto il calore tipicamente partenopeo. In particolare, il cantante ha ricevuto una lunga e bellissima lettera da un’ammiratrice, che lo stesso artista ha postato sul suo profilo Instagram: “Ciao Sangiovanni. Piacere, sono Ivana. Ho 37 anni e sono di Napoli. Sin da quando ero bambina ho dei problemi a camminare, e quando mi stanco mi faccio aiutare dalla sedia (a rotelle, ndr). Ho provato a scriverti anche su Instagram, ma so che tra tanti messaggi che ti arrivano ogni giorno, sarà difficile leggerli tutti. Più o meno abbiamo lo stesso nome, perché il mio deriva da Giovanna. Ti ho scritto perché in primis volevo dirti che sono una grande fan tua e di Giulia (Stabile, ndr) e vi seguo dal primo istante che siete entrati nella scuola di Amici di Maria De Filippi. Ma in modo particolare volevo dirti grazie di cuore per tutto ciò che fai attraverso la tua musica. Sei un esempio per tutte le generazioni, e per me lo sei sempre stato dal primo istante anche se sono più grande di te. Sei una boccata d’aria fresca, sei arte, sei gioia e fai bene al cuore, e questo non finirò mai di dirtelo. Sei una persona speciale, e grazie alla tua musica tutto torna ad essere meraviglioso…”.

Una meravigliosa corrispondenza epistolare, roba d’altri tempi, ormai sempre più in disuso nelle nuove generazioni che si affidano esclusivamente a chat e social per scambiarsi messaggi.