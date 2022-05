A cura di zara penna

Mediaset: Giulia Michelini e Marco Bocci di nuovo insieme su Canale 5.

Dopo la conclusione della seconda stagione di Rosy Abate, in molti speravano in un avvincente prosieguo.

Il produttore di Taodue, Pietro Valsecchi, annunciò la possibile realizzazione di un prequel dal titolo “Rosy Abate 3 – Le origini del male”.

Il pubblico sembrava già entusiasta di questo progetto, soprattutto perché ancora legato alla storia della serie tv Squadra Antimafia, da dove è partita poi la scrittura di Rosy Abate. Ricordiamo infatti che Rosy Abate era la protagonista indiscussa della serie di Squadra Antimafia con Marco Bocci nei panni di Domenico Calcaterra e Simona Cavallaro nel ruolo dell’ispettore Mares.

Sulla scia di tale serie, è poi nato il progetto Rosy Abate che ha riscosso successo accaparrandosi numeri altissimi in termini di audience.

Dato il successo riscontrato, Taodue voleva dunque creare un sequel dal titolo “Le origini del male”, con una Rosy Abate adolescente e dunque non interpretata da Giulia Michelini.

Un nuovo progetto cinematografico ispirato a Squadra Antimafia

L’idea però non elettrizzò le fan in quanto il loro desiderio era rivedere per l’appunto Giulia Michelini e Marco Bocci. Ecco perché Valsecchi parlò della possibile realizzazione di progetto cinematografico con i due amatissimi personaggi della serie Squadra Antimafia: Rosy Abate e Domenico Calcaterra, interpretati proprio da Giulia Michelini e Marco Bocci.

L’idea di Valsecchi era quella di realizzare un sequel molto simile a quello realizzato da Sky con L’Immortale Il Film, opera cinematografica che ha riscontrato un enorme successo.

Ad oggi l’idea di un sequel di Rosy Abate 3 – Le origini del male, è stata completamente accantonata, mentre è in cantiere il nuovo lavoro cinematografico di Squadra Antimafia. Secondo i rumors, infatti, è già in cantiere una produzione cinematografica Giulia Michelini e Marco Bocci. I loro rispettivi personaggi, Rosy Abate e Domenico Calcaterra, ritorneranno sul piccolo schermo dopo Squadra Antimafia. I due attori, da sempre molto legati, riusciranno sicuramente a garantire il successo della nuova pellicola. Molte fan sono già entusiaste all’idea di capire cosa sia accaduto tra Rosy e Domenico, e soprattutto non vedono l’ora di sapere quando inizieranno le riprese.