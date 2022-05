A cura della Redazione

Si è spento all’età di 74 anni Guido Lembo, il famoso chansonnier caprese.

E’ stato il re della movida caprese con la storica Taverna Anema e Core, aperto nel 1994 e divenuto uno dei simboli di Capri. Il locale ospita ogni estate moltissimi personaggi del mondo dello spettacolo, della televisione, del cinema, della musica e dello sport. La gestione della Taverna era già stata affidata al figlio.

Guido Lembo, nato il 13 novembre 1947, era già malato da diverso tempo.

Il giornalista e suo amico Antonio Perillo così lo ricorda: “Addio Guido, amico mio carissimo. Straordinario chensonnier, impareggiabile per passione, bravura e simpatia. Hai rappresentato la canzone napoletana e Capri nel mondo. Sei stato di esempio anche per come hai lottato, da vero leone… Mancherai a tutti. A me tantissimo, nel ricordo delle ore trascorse insieme”.